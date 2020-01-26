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Tatá Werneck brinca sobre par romântico do namorado com Larissa Manoela

Nome da jovem atriz é de 19 anos é cotado para a próxima novela global 'Além da Ilusão' e Rafael Vitti, com quem tem um filho, faria um casal com ela. A apresentadora curtiu os rumores e brincou no Twitter

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 14:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 14:56
Larissa Manoela, 19, ainda não estreou na Globo, mas já estaria sendo cotada para o elenco da novela "Além da Ilusão". As suspeitas são de que Rafa Vitti, 24, seja seu par romântico na trama, informação que fez com que alguns internautas questionassem Tatá Werneck, 36, namorada do rapaz, sobre sua opinião em relação ao assunto. 
Tatá Werneck e Rafael Vitti estão juntos e tiveram um filho há poucos meses Crédito: Reprodução/Instagram @tatawerneck
"Será que a Tata vai deixar ele ir para Disney?", brincou um dos fãs, em referência à quantidade de namorados com quem Larissa já viajou para Orlando.
A resposta da apresentadora, para surpresa dos internautas, foi positiva. "Meu marido e minha amiga se pegando em rede nacional! É isso que eu quero Brasil! To muito feliz! Adoro e admiro a Lari! Ela é um amor! Torço sempre por ela! Amei muito essa notícia", escreveu Tatá em seu perfil no Twitter.
Apesar da brincadeira, ainda não há confirmação sobre o elenco da nova novela da Globo. Na rede social, Tatá disse que soube da informação pela internet, mas que nem Rafa Vitti havia confirmado.
Segundo a colunista Patrícia Kogut, a trama das 18h ainda tem título provisório e não possui data de estreia confirmada. Claudia Raia e Thiago Lacerda também seriam nomes cotados para a novela de época. 
Procurada pelo F5, a Globo diz que "a novela ainda não tem escalação e nada foi divulgado." Já a mãe de Larissa Manoela, Silvana Santos, não quis confirmar a participação da atriz. "Agora a Larissa está focada nos filmes da Netflix. É tudo que podemos dizer até o momento", afirmou ela no final de dezembro.

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