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Em recuperação

Tássia Camargo sofre enfarte e é internada em hospital de Portugal

De acordo com assessoria, atriz vem se recuperando: 'Agora tudo está melhor'

Publicado em 

19 mar 2019 às 21:12

Publicado em 19 de Março de 2019 às 21:12

A assessoria de Tássia Camargo, 58, informou nesta terça-feira (19), que a atriz sofreu um enfarte no último fim de semana. Ela foi internada em um hospital em Portugal, onde mora, e vem se recuperando.
"Estou de repouso, na UTI, após um infarto no último fim de semana. Passei por alguns procedimentos e agora tudo está melhor", escreveu a equipe de Tássia em nome da atriz.
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Tássia ficou conhecido por suas atuações em diversas novelas e séries da Globo entre as décadas de 1980, 1990 e 2000. Seu último trabalho na emissora ocorreu há cerca de 13 anos, em Malhação. Ela ainda teve uma breve passagem pela Record TV antes de se mudar para Portugal.
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