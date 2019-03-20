Tássia Camargo sofre enfarte e é internada em hospital de Portugal

A assessoria de Tássia Camargo, 58, informou nesta terça-feira (19), que a atriz sofreu um enfarte no último fim de semana. Ela foi internada em um hospital em Portugal, onde mora, e vem se recuperando.

"Estou de repouso, na UTI, após um infarto no último fim de semana. Passei por alguns procedimentos e agora tudo está melhor", escreveu a equipe de Tássia em nome da atriz.

Tássia ficou conhecido por suas atuações em diversas novelas e séries da Globo entre as décadas de 1980, 1990 e 2000. Seu último trabalho na emissora ocorreu há cerca de 13 anos, em Malhação. Ela ainda teve uma breve passagem pela Record TV antes de se mudar para Portugal.



