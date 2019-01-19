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Coração partido

Sucesso no Instagram, cãozinho Boo morre aos 12 anos de idade

Segundo donos, cachorro teria apresentado problemas cardíacos ao longo do último ano

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 19:27

Publicado em 

19 jan 2019 às 19:27
Cãozinho Boo morre aos 12 anos de idade Crédito: Reprodução Instagram
O cão Boo, conhecido por sua fofura e pelo sucesso que fez em redes sociais, contando com mais de 555 mil seguidores em sua página no Instagram, teve a morte anunciada por seus donos neste sábado (19).
"Com profundo pesar quero informar que Boo se foi durante o sono nesta manhã e nos deixou para se juntar ao seu melhor amigo, Buddy. Nossa família está de coração partido, mas encontramos conforto sabendo que ele não está mais em dor ou desconforto."
Boo tinha 12 anos de idade e, segundo seus donos, começou a apresentar problemas de saúde após a morte de seu amigo canino, Buddy, com quem vivia, em 2017.
"Trouxe Boo para casa na primavera de 2006 e então começamos a maior amizade de todos os tempos. Pouco depois que Buddy morreu, Boo mostrou sinais de problemas cardíacos. Acreditamos que seu coração ficou literalmente partido quando Buddy nos deixou."
"Ele aguentou e nos deu mais de um ano. Mas parece que era seu tempo, e estou certo de que será um momento feliz para eles quando virem um ao outro no céu. [...] Boo, nós te amamos com todas as nossas forças e sentiremos sua falta até o dia em que nos encontrarmos de novo", encerra o comunicado.
Confira a íntegra do anúncio da morte de Boo abaixo [em inglês]:

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