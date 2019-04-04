Simone diz ter auto-estima baixa e que vai tentar emagrecer

A cantora Simone, dupla de Simaria Crédito: Reprodução/Instagram @simoneses

Simone, da dupla com Simaria, revelou que o excesso de peso a faz ter uma baixa auto-estima e disse estar decidida a emagrecer para melhorar a saúde. A cantora, da dupla com, revelou que oa faz ter uma baixa auto-estima e disse estar decidida a emagrecer para melhorar a saúde. No lançamento do DVD da dupla na terça-feira (2), ela deixou claro que o objetivo não tem relação com o tratamento da irmã , que teve tuberculose no último ano.

"A doença da Simaria não fez me preocupar com a saúde não. Não posso mentir, porque eu sempre comi tudo e nunca estive doente", disse em meio a gargalhadas.

Depois da brincadeira, ela afirmou num tom sério: "A minha auto-estima é muito baixa. Muito baixa. A Simaria sabe disso".

Ela citou como exemplo um elogio recebido pouco antes da conversa com jornalistas de uma funcionária, que lhe disse que seu rosto era um lindo mesmo sem maquiagem. "Mas não falou do corpo. Esqueceu", completou Simone, com bom humor.

A cantora disse que guarda em casa roupas da época em que vestia manequim 36 e que tem desejo de voltar a usar as peças, não por estética, mas pela saúde. Ela disse ter problemas de azia e também não se sentir à vontade para usar roupa de praia.

"Não tenho coragem de botar um biquíni nem com reza. Só não vou pra praia de burca porque não tenho coragem também, mas resolvi cuidar agora da minha saúde e vou tentar mais uma vez, porque sempre estive tentando emagrecer, e espero em nome de Jesus que dê certo dessa vez pra eu botar um fio dental babado", prometeu.

Em tom de brincadeira, ela reclamou que era chamada de gorda pela mãe, no que a irmã Simaria questionou: "A mãe diz isso pra você?" Simone confirmou: "Me chama de gorda, minha mãe. Tenha vergonha na tua cara. Vai emagrecer. Quem é a mãe que não fala para o filho? Fala. Hoje que não pode falar mais na internet porque tudo é bullying, mas a mãe da gente fala: para de comer Oreo, tá muito gorda. Fala."