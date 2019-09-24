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Silvio Santos gera polêmica ao exibir crianças de maiô em concurso

Durante a apresentação das meninas, com idades de sete e oito anos, Silvio Santos perguntava se elas gostavam de aparecer (para o público) e por quê

Publicado em 

24 set 2019 às 09:00

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 09:00

Silvio Santos à frente de crianças de sete e oito anos que desfilaram de roupa de banho em seu programa Crédito: SBT/Reprodução
Silvio Santos e o programa que apresentado por ele aos domingos no SBT estão sendo criticados por internautas pela exibição, no último dia 22, de um desfile com meninas de menos de dez anos de idade vestindo maiô. O Programa Silvio Santos promoveu um concurso de miss infantil em que as participantes se apresentavam com uma fantasia, depois vestindo maiô e, em seguida, com um traje de gala.
> Silvio Santos ironiza carta enviada por mulher e diz ser misógino
A cada etapa, elas eram avaliadas pela plateia, que escolhia sua preferida por meio de voto eletrônico, e por três convidadas: Helen Ganzarolli, Chris Flores e Thaís Pacholek.
Durante a apresentação das meninas, com idades de sete e oito anos, Silvio Santos perguntava se elas gostavam de aparecer (para o público) e por quê. Em alguns momentos, ele fez comparações entre as crianças.
"Tanto você quanto sua colega, que entrou antes de você, foram as duas que mais se aproximaram de uma modelo profissional: o passo que deram, na postura que fizeram. Quem te ensinou a dar esses passos e andar como se fosse uma modelo profissional?", perguntou o apresentador a uma delas.
Depois que as meninas se apresentaram de maiô, Silvio se dirigiu à plateia: "agora, vocês do auditório, que estão com o aparelhinho (de votação), vão ver quem tem as pernas mais bonitas, o colo mais bonito, o rosto mais bonito e o conjunto mais bonito", disse, indicando que era hora de votar.
No Twitter, internautas criticaram a postura do apresentador e do programa por exibir a atração com crianças. "Eu não tô acreditando que estamos em 2019 e o Silvio Santos está fazendo concurso de beleza com meninas usando maiô, e dizendo que as pessoas precisam votar em qual delas tem 'colo, pernas e conjunto mais bonito'. Meninas de 9, 10 anos. De maiô, tendo seu corpo julgado", protestou uma usuária.

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