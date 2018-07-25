Seu Jorge tem perfil no Instagram dedicado ao tricô e crochê

O premiado cantor e ator brasileiro Seu Jorge se lançou em uma nova empreitada: em junho de 2018 criou um perfil no Instagram chamado "Novelo de Anjo", dedicado a mostrar sua paixão pelo tricô e crochê. Em um vídeo de apresentação do projeto, o cantor diz que a página é para todos os amantes da arte do tricô e do crochê.
"Tricotando música, arte, ideias. Tricotando pelo mundo! E o bom da vida é viver bem. Estar bem, querer bem. Deixa eu 'tricotar'", diz a descrição do perfil que mostra fotos e vídeos do Seu Jorge fazendo desde capas para iPads até blusas que envolvem um grau de complexidade maior no tricô.
"Hoje fui em uma retrosaria tradicional de Portugal. Fiquei feliz! (Retrosaria é loja onde vendem objetos para costura - nome chamado pelos portugueses)", escreveu o cantor na legenda de uma das fotos, segurando linhas e outros utensílios utilizados na costura.