Seu Jorge tem perfil no Instagram dedicado ao tricô e crochê

Além da música, Seu Jorge mostra que é bom no crochê Crédito: Divulgação

O premiado cantor e ator brasileiro Seu Jorge se lançou em uma nova empreitada: em junho de 2018 criou um perfil no Instagram chamado "Novelo de Anjo", dedicado a mostrar sua paixão pelo tricô e crochê. Em um vídeo de apresentação do projeto, o cantor diz que a página é para todos os amantes da arte do tricô e do crochê.

"Tricotando música, arte, ideias. Tricotando pelo mundo! E o bom da vida é viver bem. Estar bem, querer bem. Deixa eu 'tricotar'", diz a descrição do perfil que mostra fotos e vídeos do Seu Jorge fazendo desde capas para iPads até blusas que envolvem um grau de complexidade maior no tricô.