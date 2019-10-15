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Está lançando biografia

'Servi como homem e hoje sou mulher', diz ex-militar brasileira trans

Modelo Jessica Barros está prestes a lançar sua biografia em Londres, na Inglaterra, onde vive desde que decidiu mudar de vida

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 09:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2019 às 09:47
Jessica Barros, a modelo trans e ex-militar Crédito: Divulgação/CO Assessoria
Jessica Barros tem uma trajetória que pode inspirar muitas pessoas que vêm de uma família humilde no interior do Ceará. Na juventude, ela já serviu ao país pela Marinha do Brasil - Capitania dos Portos e após se tornar trans ganhou um concurso de Miss Transexual, em 2006 e hoje morando na Inglaterra está prestes a lançar uma biografia que contará toda a sua história.
Em seu primeiro livro, ela vai revelar a sua trajetória, sua infância humilde, experiências de vida e viagens pelo mundo, e preconceitos já vivenciados após sair da carreira militar quando se mostrava como homem. A obra será lançada em inglês.
A modelo trans Jessica Barros antes da transição, quando serviu à Marinha do Brasil Crédito: Divulgação/CO Assessoria
Enquanto esteve no Brasil ela participou, quando ainda era homem, do reality Território Livre, exibido pela TV Bandeirantes e apresentado por Sabrina Parlatore.
Jessica Barros, a modelo trans e ex-militar Crédito: Divulgação/CO Assessoria
Com o título de Miss, ela resolveu sair do Brasil e viver em Londres. Sempre acreditei que minha história seria um livro, estou prestes a dividir essa história de luta com muitos que são iguais a mim.

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