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'Cheia de boleto para pagar', desabafa Bruna Marquezine

Atriz desabafou sobre situação financeira ao responder um fã que criticou seu perfil nas redes sociais

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 08:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2019 às 08:49
A atriz Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine
Bruna Marquezine não levou o desaforo que recebeu de uma fã, na web, para casa. A bonita decidiu responder a uma crítica feita a ela no Twitter, nesta segunda (14), onde negou só fazer posts pagos - os publiposts - em suas redes sociais.
> Bruna Marquezine: "Tenho direito de ser feia e usar roupa velha"
Tudo começou quando o fã escreveu: "Eu adoro a Bruna Marquezine, mas todos os posts dela no Instagram são publicidades. Zero personalidade no feed, não dá vontade nenhuma de deixar um likezinho".
> Bruna Marquezine: "Não tenho esperanças para perder em homens héteros"

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Em seguida, a global retrucou: "Personalidade até demais. Zero paciência e tempo para tirar foto mesmo HAHAHAHA. Só quando viajo e tiram foto minha ou as que eu tiro na câmera meio diferentonas, dos amigos, dos lugares... Não tem só publi, não! Aliás, quem me dera. Estou cheia de boleto pra pagar".

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