'Cheia de boleto para pagar', desabafa Bruna Marquezine

Tudo começou quando o fã escreveu: "Eu adoro a Bruna Marquezine, mas todos os posts dela no Instagram são publicidades. Zero personalidade no feed, não dá vontade nenhuma de deixar um likezinho".

Em seguida, a global retrucou: "Personalidade até demais. Zero paciência e tempo para tirar foto mesmo HAHAHAHA. Só quando viajo e tiram foto minha ou as que eu tiro na câmera meio diferentonas, dos amigos, dos lugares... Não tem só publi, não! Aliás, quem me dera. Estou cheia de boleto pra pagar".