Sertanejo Matheus morre aos 57 anos por complicações de Covid-19

O cantor Matheus, da dupla sertaneja Lucas & Matheus, morreu aos 57 anos nesta terça-feira (22), em decorrência de complicações da Covid-19. O artista veio de Portugal quando começou a apresentar sintomas do novo coronavírus. Ele chegou a ser internado e entubado em 16 de dezembro, em um hospital em Presidente Prudente, no interior do Estado de São Paulo, porém não resistiu.

A morte de Edilson da Silva Rodrigues, nome de batismo do músico, foi confirmada nas redes sociais da dupla sertaneja Crédito: Reprodução/Instagram @matheus.fama

A morte de Edilson da Silva Rodrigues, nome de batismo do músico, foi confirmada nas redes sociais da dupla sertaneja. "É com uma dor profunda que informo a partida de Matheus. Que Deus o receba e que o ampare nesta hora. Até sempre irmão", dizia o comunicado.