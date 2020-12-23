AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Luto na música sertaneja

Sertanejo Matheus morre aos 57 anos por complicações de Covid-19

Cantor, que fazia dupla com Lucas, estava internado desde 16 de dezembro em hospital em Presidente Prudente, no interior de São Paulo

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 15:20
O cantor Matheus, da dupla sertaneja Lucas & Matheus, morreu aos 57 anos nesta terça-feira (22), em decorrência de complicações da Covid-19. O artista veio de Portugal quando começou a apresentar sintomas do novo coronavírus. Ele chegou a ser internado e entubado em 16 de dezembro, em um hospital em Presidente Prudente, no interior do Estado de São Paulo, porém não resistiu.
A morte de Edilson da Silva Rodrigues, nome de batismo do músico, foi confirmada nas redes sociais da dupla sertaneja
A morte de Edilson da Silva Rodrigues, nome de batismo do músico, foi confirmada nas redes sociais da dupla sertaneja Crédito: Reprodução/Instagram @matheus.fama
A morte de Edilson da Silva Rodrigues, nome de batismo do músico, foi confirmada nas redes sociais da dupla sertaneja. "É com uma dor profunda que informo a partida de Matheus. Que Deus o receba e que o ampare nesta hora. Até sempre irmão", dizia o comunicado.
Com mais de 25 anos de carreira na música, principalmente pela Europa, Lucas & Matheus conquistaram 40 discos de ouro, 25 de platina e cinco de diamante e mais de sete milhões de CDs vendidos. O maior sucesso da dupla foi a música "Paciência", gravada na década de 1990.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Wellington Várzea Fernandes, de 61 anos, morreu atropelado
Homem morre atropelado ao tentar atravessar a BR 101, em Fundão
Imagem de destaque
Os casos de racismo que mancharam a Copa: 'ele nunca desapareceu'
Imagem de destaque
'Não haverá mais eleições aqui': o discurso de Daniel Ortega que fecha caminho para oposição na Nicarágua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados