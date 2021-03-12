Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Sertanejo Edson, internado na UTI com covid-19, apresenta quadro estável

O cantor, que faz dupla com Hudson, respira sem ajuda de aparelhos

Publicado em 12 de Março de 2021 às 15:15

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mar 2021 às 15:15
Cantor Edson, da dupla com Hudson
Cantor Edson, da dupla com Hudson - Instagram/@edsonsertanejo Crédito: Instagram/@edsonsertanejo
O cantor Edson Cadorini está internado com covid-19 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital São Luiz, na capital paulista, desde a segunda-feira passada, dia 8. Um novo comunicado da assessoria de imprensa informou que o sertanejo, que faz dupla com Hudson, tem o quadro de saúde estável e respira sem ajuda de aparelhos.
Edson estava internado em um hospital particular de Indaiatuba, no interior de São Paulo, desde o dia 3 de março, quando sentiu fortes sintomas da covid-19, que já havia sido identificada e estava sendo tratada em casa. A piora no estado de saúde do cantor o levou a ser transferido para a UTI em São Paulo.
Segundo informações do G1, a mulher do cantor e uma das filhas que mora com o casal não foram infectadas. O irmão Hudson também está bem e não houve contato físico recente entre eles.

Veja Também

Após resultado positivo, Fábio Porchat tira a prova e testa negativo para Covid-19

Covid-19: Silvio Santos, Chico Buarque e Ary Fontoura tomam 2ª dose da vacina

Covid-19: cruzeiro de Roberto Carlos é adiado para 2022 por pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados