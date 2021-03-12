Sertanejo Edson, internado na UTI com covid-19, apresenta quadro estável

Cantor Edson, da dupla com Hudson - Instagram/@edsonsertanejo Crédito: Instagram/@edsonsertanejo

O cantor Edson Cadorini está internado com covid-19 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital São Luiz, na capital paulista, desde a segunda-feira passada, dia 8. Um novo comunicado da assessoria de imprensa informou que o sertanejo, que faz dupla com Hudson, tem o quadro de saúde estável e respira sem ajuda de aparelhos.

Edson estava internado em um hospital particular de Indaiatuba, no interior de São Paulo, desde o dia 3 de março, quando sentiu fortes sintomas da covid-19, que já havia sido identificada e estava sendo tratada em casa. A piora no estado de saúde do cantor o levou a ser transferido para a UTI em São Paulo.