Sérgio Marone exibe corpão e volume na sunga choca fãs

Crédito: Reprodução/Instagram @sergiomarone

Sérgio Marone decidiu esquentar a temperatura da web deixando os fãs e seguidores chocados com o volume que ele exibiu em sua sunga. Se não bastasse o shape do bonitão. decidiu esquentar a temperatura da web deixando os fãs e seguidores chocados com oque ele exibiu em sua. Se não bastasse o corpão que o ator ostentou, todos que assistiram à gravação só tiveram olhos para o

O ator publicou um vídeo em que aparece de sunga branca em uma varanda, mostrando uma pequena plantação que ele cultiva em casa. Mas a pequena horta ninguém quis nem saber.

O volume da sunga de Sérgio roubou completamente a cena, ainda mais pelos ângulos escolhidos pelo ator, que valorizaram ainda mais o corpo traçado.