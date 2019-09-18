Sérgio Marone exibe corpão e volume na sunga choca fãs

Sérgio Marone decidiu esquentar a temperatura da web deixando os fãs e seguidores chocados com o volume que ele exibiu em sua sunga. Se não bastasse o corpão que o ator ostentou, todos que assistiram à gravação só tiveram olhos para o shape do bonitão.
O ator publicou um vídeo em que aparece de sunga branca em uma varanda, mostrando uma pequena plantação que ele cultiva em casa. Mas a pequena horta ninguém quis nem saber.
O volume da sunga de Sérgio roubou completamente a cena, ainda mais pelos ângulos escolhidos pelo ator, que valorizaram ainda mais o corpo traçado.
"Isso aí é a manifestação de Deus. É tão natural, no melhor sentido da palavra, que a gente banaliza, não dá valor", disse ele, durante o vídeo.