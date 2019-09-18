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Sérgio Marone exibe corpão e volume na sunga choca fãs

Ator ostentou um abdômen traçado e mostrou horta que cultiva em casa; durante vídeo, o que chamou a atenção mesmo foi o volume na sunga branca que o bonitão usava
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

18 set 2019 às 06:16

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 06:16

Crédito: Reprodução/Instagram @sergiomarone
Sérgio Marone decidiu esquentar a temperatura da web deixando os fãs e seguidores chocados com o volume que ele exibiu em sua sunga. Se não bastasse o corpão que o ator ostentou, todos que assistiram à gravação só tiveram olhos para o shape do bonitão
> Sobrinho gay de Malafaia desabafa e critica tio: "Vida mentirosa"
O ator publicou um vídeo em que aparece de sunga branca em uma varanda, mostrando uma pequena plantação que ele cultiva em casa. Mas a pequena horta ninguém quis nem saber.
> Ator Jake Gyllenhaal diz que mantém corpão só com sexo: "Me faz suar"
O volume da sunga de Sérgio roubou completamente a cena, ainda mais pelos ângulos escolhidos pelo ator, que valorizaram ainda mais o corpo traçado. 
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"Isso aí é a manifestação de Deus. É tão natural, no melhor sentido da palavra, que a gente banaliza, não dá valor", disse ele, durante o vídeo. 

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