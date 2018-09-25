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PROCESSO

Sentença de Bill Cosby por abuso sexual é adiada

Comediante de 81 anos é acusado por dezenas de mulheres em casos de assédio sexual e pode pegar até 30 anos de prisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 16:24

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 16:24

A divulgação da sentença do comediante Bill Cosby foi adiada pelo juiz Steven O'Neill, na segunda, 24, em audiência realizada na cidade da Filadélfia. O motivo foi uma manobra dos advogados de defesa que anunciaram uma nova testemunha, o médico Timothy Foley, que assinou um documento no qual considera Cosby como "um predador sexual violento" - o comediante de 81 anos é acusado por dezenas de mulheres em casos de abuso sexual, o que pode lhe render até 30 anos de prisão. Como o médico Foley está viajando e não pôde comparecer ontem, o juiz O'Neill, contrariado, cedeu ao adiamento, exigindo sua presença o quanto antes.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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