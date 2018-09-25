Sentença de Bill Cosby por abuso sexual é adiada

A divulgação da sentença do comediante Bill Cosby foi adiada pelo juiz Steven O'Neill, na segunda, 24, em audiência realizada na cidade da Filadélfia. O motivo foi uma manobra dos advogados de defesa que anunciaram uma nova testemunha, o médico Timothy Foley, que assinou um documento no qual considera Cosby como "um predador sexual violento" - o comediante de 81 anos é acusado por dezenas de mulheres em casos de abuso sexual, o que pode lhe render até 30 anos de prisão. Como o médico Foley está viajando e não pôde comparecer ontem, o juiz O'Neill, contrariado, cedeu ao adiamento, exigindo sua presença o quanto antes.