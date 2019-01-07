Sem citar políticos, Faustão fala sobre "idiota que está lá"

Crédito: Raphael Dias/Globo

Fausto Silva desabafou sobre política no "Domingão do Faustão" exibido neste domingo (6), na Rede Globo. Sem citar nomes, o apresentador falou sobre "um idiota que está ferrando com todo mundo" e "novos ares" após a atriz Sophie Charlotte defender a Amazônia e o Carnaval brasileiros.

"O brasileiro, na hora do Carnaval e na hora seleção, nós sabemos muito bem, é um povo que tem união, tem solidariedade, tem uma integração. Por que isso não acontece nas coisas sérias?", questionou.

"Lutar pela educação, por saúde pública, contra a corrupção, contra a incompetência, que é uma forma de corrupção. O imbecil que está lá -e não devia estar- pode até ser honesto, mas é um idiota que está e está ferrando com todo mundo. Você paga imposto, o que você recebe? Vamos ver se esses novos ares vão mudar, tem que rezar para dar certo", completou o apresentador.

PROGRAMA GRAVADO

A possibilidade de o recado ser destinado ao recém-eleito presidente da república Jair Bolsonaro alçou rapidamente o nome de Fausto Silva ao primeiro lugar dos assuntos mais comentados no Twitter.

Porém, o programa que foi ao ar neste domingo não era ao vivo. Segundo a "Folha de S. Paulo", a atração foi gravada ainda em novembro de 2018, quando Michel Temer ainda era o presidente.

Como o programa foi ao ar poucos dias após a posse do novo presidente, em que o governo protagonizou contradições e medidas já polêmicas, as reações nas redes sociais parecem consonantes na percepção de que o desabafo se deu em razão dos fatos mais recentes. Mas o recado ainda pode ter sido ao ex-presidente.