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Scooby nega que Anitta se escondeu em cozinha de boate para evitá-lo

Bonitão ainda negou que Jojo Todynho teria pedido a ele que se afastasse da cantora, como circulou boato nesta semana

Publicado em 

17 set 2019 às 11:25

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 11:25

Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
Mais um episódio do término entre Pedro Scooby, 31, e Anitta, 26, se desenrolou durante o último final de semana. Segundo o colunista Leo Dias, o ex-casal se encontrou em uma boate no Rio de Janeiro no domingo (15) e a cantora teve que se esconder no banheiro para evitar as investidas do surfista.
Scooby resolveu, então, esclarecer os boatos em vídeo publicado em seu Instagram nesta segunda-feira (16). "Só passei pela cozinha porque era caminho até o meu carro", afirmou. Além disso, desmentiu que Jojo Todynho precisou intervir para que ele parasse de seguir a ex-namorada.
"Como cada um fala o que quer, vim aqui explicar o que de fato aconteceu [na boate]. Sempre que estou no Brasil dou uma passada lá nos domingos, porque começa cedo e acaba cedo, e de manhã eu tinha treino. Estava com um grande amigo meu para encontrar outros amigos. Depois chegaram umas pessoas e eu já estava de partida", contou. "Jojo, de fato, veio falar comigo, pediu para eu me afastar e eu falei que já estava indo embora", completou.
Scooby disse, ainda, que não vê motivos para ter o nome envolvido "nesse tipo de notícias". "Não sou celebridade, sou surfista. Notícia boa para mim sou eu pegando as maiores ondas do mundo", concluiu.
Amiga da cantora, Jojo Todynho, que também estava na boate, resolveu se pronunciar, já que seu nome foi envolvido na polêmica. "Ele estava virado para onde a gente estava o tempo todo, conversava apontando. Eu fui lá e falei: 'Amigo, tem como você ficar de costas? Porque tá chato!", confirmou.
"Até o Dj me disse que ele mandou mensagem, porque na hora que eu chamei o nome da Anitta ele queria que eu chamasse o dele também. Tava constrangedor", continuou a voz de "Que Tiro Foi Esse". A funkeira também desmentiu que Anitta precisou de esconder na cozinha.
Além disso, Jojo Todynho contou que, ao contrário de declaração anterior de Scooby, o ex-casal não terminou por mensagem de texto. "Pedro, adoro você, mas o que eu sei desse término é que começou desde o 'Criança Esperança'. Ela não terminou com você por WhatsApp, ela estava há três dias já tentando", relevou.
Na quinta-feira (12), Anitta, que havia voltado às redes sociais há apenas alguns dias depois de um breve sumiço, deixou de seguir o ex-namorado e deletou todas as fotos que eles tinham juntos de seu Instagram.

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