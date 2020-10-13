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Televisão

SBT anuncia saída do jornalista Roberto Cabrini

Em comunicado, emissora informou encerramento 'consensual' e ressaltou 'portas abertas' no futuro

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 19:29
O jornalista Roberto Cabrini
O jornalista Roberto Cabrini Crédito: Reprodução/Instagram @roberto_cabrini_jornalista
O SBT anunciou o encerramento do contrato de Roberto Cabrini, que deixa a emissora após 11 anos nesta terça-feira, 13.
Cabrini vinha à frente do Conexão Repórter e se junta a outros nomes conhecidos que foram demitidos ou pediram demissão do canal recentemente, como Maisa Silva, Rachel Sheherazade, Mamma Bruschetta, Leão Lobo, Livia Andrade e Carlinhos Aguiar.
A emissora ainda ressalta que "Roberto Cabrini sai da emissora para assumir novos projetos e deixa portas abertas para um futuro retorno".

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Confira abaixo a íntegra do comunicado sobre a saída de Roberto Cabrini divulgado pelo SBT:
"O SBT e Roberto Cabrini anunciam que, de forma consensual, encerram uma parceria de 11 anos repleta de conquistas, admiração mútua e prática de jornalismo investigativo de alto nível.
Neste período, o Conexão Repórter, criado e comandado pelo jornalista, acumulou 3 mil minutos na liderança em diferentes horários de exibição e se tornou o programa mais premiado da história da emissora conquistando, entre outros, o 'Prêmio Esso', o 'República' e seis vezes o 'Troféu Imprensa' de melhor jornalístico (duas delas por unanimidade)."

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