SBT anuncia saída do jornalista Roberto Cabrini

O SBT anunciou o encerramento do contrato de Roberto Cabrini, que deixa a emissora após 11 anos nesta terça-feira, 13.
Cabrini vinha à frente do Conexão Repórter e se junta a outros nomes conhecidos que foram demitidos ou pediram demissão do canal recentemente, como Maisa Silva, Rachel Sheherazade, Mamma Bruschetta, Leão Lobo, Livia Andrade e Carlinhos Aguiar.
A emissora ainda ressalta que "Roberto Cabrini sai da emissora para assumir novos projetos e deixa portas abertas para um futuro retorno".
Confira abaixo a íntegra do comunicado sobre a saída de Roberto Cabrini divulgado pelo SBT:
"O SBT e Roberto Cabrini anunciam que, de forma consensual, encerram uma parceria de 11 anos repleta de conquistas, admiração mútua e prática de jornalismo investigativo de alto nível.
Neste período, o Conexão Repórter, criado e comandado pelo jornalista, acumulou 3 mil minutos na liderança em diferentes horários de exibição e se tornou o programa mais premiado da história da emissora conquistando, entre outros, o 'Prêmio Esso', o 'República' e seis vezes o 'Troféu Imprensa' de melhor jornalístico (duas delas por unanimidade)."