SBT anuncia saída do jornalista Roberto Cabrini

O jornalista Roberto Cabrini Crédito: Reprodução/Instagram @roberto_cabrini_jornalista

O SBT anunciou o encerramento do contrato de Roberto Cabrini, que deixa a emissora após 11 anos nesta terça-feira, 13.

Cabrini vinha à frente do Conexão Repórter e se junta a outros nomes conhecidos que foram demitidos ou pediram demissão do canal recentemente, como Maisa Silva, Rachel Sheherazade, Mamma Bruschetta, Leão Lobo, Livia Andrade e Carlinhos Aguiar.

A emissora ainda ressalta que "Roberto Cabrini sai da emissora para assumir novos projetos e deixa portas abertas para um futuro retorno".

Confira abaixo a íntegra do comunicado sobre a saída de Roberto Cabrini divulgado pelo SBT:

"O SBT e Roberto Cabrini anunciam que, de forma consensual, encerram uma parceria de 11 anos repleta de conquistas, admiração mútua e prática de jornalismo investigativo de alto nível.