Sarah, do BBB 21, diz que pediu desculpas para Juliette

Juliette, Gilberto e Sarah formavam o G3 no BBB 21 Crédito: Instagram/bbb

Sarah Andrade, do BBB 21, afirmou que pediu desculpas para Juliette, a grande vencedora do reality. No início da disputa, as duas e Gil eram aliados na disputa e foram apelidados dentro da casa de G3.

Durante a competição, porém, Sarah e Gil se distanciaram da paraibana. A consultora de marketing digital chegou a votar em Juliette para ir ao Paredão.

"Meu encontro com a Juliette foi rápido, durante a gravação do reencontro do BBB. Na primeira oportunidade que tive, pedi desculpas. Fiz de coração. Foi bom ter falado com ela", afirmou Sarah em entrevista para a Quem. A reconciliação não foi mostrada no programa BBB 101, que reuniu os participantes do reality.

A ex-sister também falou sobre o seu desejo de morar com Gil em São Paulo. "Seria divertidíssimo. E eu teria um grande amigo do meu lado."

Em live do Gshow, o doutorando em economia disse, porém, que não vai conseguir morar com Sarah.