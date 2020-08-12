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Samara Felippo: 'Cem mil mortos. Bares cheios. Desgoverno sem fim'

Atriz conta que está num isolamento nível hard e faz compras online, higieniza todos os produtos e se reinventa com as filhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 17:56

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 17:56

A atriz Samara Felippo
A atriz Samara Felippo Crédito: Instagram/@sfelippo
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, Samara Felippo e as duas filhas, Alicia, de 11 anos, e Lara, de sete, estão em isolamento social. Nesta terça-feira, 11, a atriz usou as redes sociais para desabafar sobre a situação no Brasil.
Ela publicou uma foto em que aparece de máscara ao lado das meninas, também protegidas contra o vírus. "Minha trupe, minha vida, minha família, meus amores. Tô isolada em nível hard, peço compras online, esterilizo tudo que chega, tenho me alimentado bem, me reinvento a cada dia com as crianças, estudamos, me exercito pra não pirar. Essa foi uma das únicas vezes que olhamos a praça vazia e fomos dar uma respirada dessa loucura toda. Mas é tipo na calçada de casa. To fazendo minha parte!", afirma.

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Samara Felippo também comentou sobre a atitude das pessoas que estão saindo de casa em plena pandemia. "Cem mil mortos. Bares cheios. Praças cheias. Um desgoverno sem fim. Agradeço o privilégio de poder me manter em segurança e aos meus próximos e levo meu abraço e carinho as famílias que perderam entes queridos. Que venha logo essa bendita vacina!", torceu a atriz.
Ela ressaltou que existem muitos projetos que necessitam de ajuda neste momento de crise e sem sair de casa. "Tem muitas famílias precisando de apoio nesse momento. Doando ou compartilhando você já ajuda!", concluiu.

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