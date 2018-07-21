Saiba quanto os jornalistas da Globo faturam por palestras dadas

Chico Pinheiro, apresentador do Bom Dia Brasil, recebe mais de R$ 40 mil por palestra Crédito: Reprodução/TV Globo

Já se parou para pensar que além dos salários, muitos jornalistas famosos tiram uma grana extra dando palestras ou mesmo serem mestres de cerimônia. E a procura pelos temas que eles apresentam é grande. Segundo o site "F5", da Folha de S. Paulo, "quem os contrata quer a credibilidade dos profissionais e o cachê costuma fazer jus a esse precioso predicado". Assim, de acordo com a publicação, tem profissional tirando em torno de R$ 40 mil por palestra.

Segundo o "F5", Dony De Nuccio, apresentador do Jornal Hoje; Miriam Leitão, jornalista especializada em economia que tem um programa de entrevistas na GloboNewse faz comentários no Bom Dia Brasil; Cristiana Lobo, da GloboNews; Caco Barcellos, apresentador do Profissão Repórtere César Tralli, apresentador do SPTV, cobram entre R$ 30 mil e R$ 40 mil por palestra. Tem nomes que ainda recebem mais.

Dony De Nuccio, apresentador do Jornal Hoje, recebe entre R$ 30 mil e R$ 40 mil por palestra Crédito: Reprodução/TV Globo

Chico Pinheiro, âncora do Bom Dia Brasil, e Sônia Bridi, repórter especial do Fantástico, recebem acima de R$ 40 mil. Mas não são apenas jornalistas da Globo que estão enchendo o cofrinho: Rachel Sheherazade, apresentadora do SBT Brasil, e Ana Paula Padrão, do MasterChef, da Band, também tiram mais de R$ 40 mil por palestra.