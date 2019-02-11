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Sabrina Sato usa vestido com o nome da filha em ensaio de carnaval

Sabrina é a rainha da Unidos de Vila Isabel, no Rio, e da Gaviões da Fiel, em São Paulo

Publicado em 

11 fev 2019 às 11:59

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 11:59

Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
A apresentadora Sabrina Sato fez uma homenagem à filha Zoe na noite deste domingo (10) durante o ensaio técnico da Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Sabrina usou um vestido cheio de brilhos com o nome da pequena.
"E na minha volta para Sapucaí estampei o que carrego no meu coração. Minha homenagem para o maior amor da minha vida", escreveu a apresentadora em seu Instagram. Zoe, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle, nasceu no fim de novembro. 
Sabrina é a rainha da Unidos de Vila Isabel, no Rio, e da Gaviões da Fiel, em São Paulo. O ensaio técnico no Anhembi ocorreu na noite de sábado (9).
Os ensaios técnicos das escolas de samba do grupo especial começaram neste fim de semana tanto no Rio quanto na capital paulista.
Além da Unidos de Vila Isabel, a Mocidade Independente de Padre Miguel e a Unidos da Tijuca também fizeram ensaios técnicos neste fim de semana, conforme informações da Agência Brasil.
O restante do calendário, com as outras 11 agremiações, ainda será divulgado pela Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba). 

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