Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Viva Zoe!"

Sabrina Sato e Duda Nagle realizam chá de bebê para a chegada de Zoe

Nome da primeira filha do casal foi anunciado no fim de semana

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 16:33

Com um vestido longo vermelho com fenda e salto alto, Sabrina Sato recebeu amigos e familiares para o chá de bebê da filha neste sábado, 20. A apresentadora está grávida de oito meses, fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle.
Na festa, personalidades como Rodrigo Faro, Maisa Silva, Preta Gil, Ticiane Pinheiro e Karina Bacchi foram prestigiar a chegada da pequena Zoe. O nome da menina foi anunciado durante o chá de bebê. “Zoe significa vida, vivente, cheia de vida e nós já amamos a Zoe”, escreveu Sabrina Sato na foto que publicou no perfil dela no Instagram.
Duda Nagle também comemorou a chegada da filha, na publicação que fez no perfil dele no Instagram. “Viva Zoe! Tava tudo impecável pra gente celebrar a chegada da nossa filhotinha”, escreveu.
Em um vídeo publicado no Instagram, detalhes da cerimônia foram exibidos, como a decoração da mesa, repleta de doces amarelinhos, a chegada dos convidados e a pista de dança. “Muito bom poder reunir amigos, família, pessoas que tanto amo”, escreveu Sabrina Sato.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados