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Festão

Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça planejam bodas de 60 anos

Rosamaria e Mauro se conheceram em 1957

Publicado em 

31 jul 2019 às 12:34

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 12:34

Os atores Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça: bodas de 60 anos de casamento Crédito: Divulgação/Reprodução
Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça completam no próximo domingo (4) seis décadas juntos. Segundo informações do colunista Amaury Jr, o festão vai acontecer em hotel e resort de luxo do Rio de Janeiro. Na lista de convidados, celebridades como Fernanda Montenegro, Zezé Motta, Juliana Paes, Klebber Toledo e Ana Botafogo.
O evento é organizado pelo promoter Vinícius Belo e terá menu assinado pelo chef Valdir Ramos, de Pernambuco. 
Rosamaria e Mauro se conheceram em 1957, quando ela entrou na peça "Rua São Luis, 27, 8º andar". O cupido do casal, de acordo com Amaury Jr, foi Raul Cortez. Os atores selaram união em 2959. 

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