Rodrigo Constantino é demitido da Jovem Pan após comentário sobre caso Mariana Ferrer

Rodrigo Constantino Crédito: Instagram/@rodrigoconstantino1976

A Jovem Pan anunciou nesta quarta-feira (4) que desligou o comentarista Rodrigo Constantino, 44, de seus quadros. A demissão ocorreu após uma transmissão ao vivo no canal dele no YouTube na qual ele comentava o caso da jovem Mariana Ferrer, que diz ter sido vítima de estupro em uma casa noturna de Jurerê Internacional (SC).

Durante a live, Constantino afirmou que, caso a própria filha sofresse um abuso em condições semelhantes às descritas pela influenciadora digital, ele não denunciaria o homem e a deixaria de castigo. "Eu vou dar esporro na minha filha, que alguma coisa ali ela errou feio", afirmou. "E eu devo ter errado pra ela agir assim."

"Se minha filha chegar em casa, isola [ele bate na madeira]... Mas se a minha filha chegar em casa --e eu dou boa educação para que isso não aconteça, mas a gente nunca controla tudo--, se ela chegar em casa um dia dizendo: 'Pai, fui para uma festinha, ah, fui estuprada'. [Eu perguntaria]: 'Me dá as circunstâncias'. 'Ah, fui para uma festinha, eu e três amigas, tinha 18 homens, nós bebemos muito e eu estava ficando com dois caras, e eu acabei dormindo lá e eu fui abusada'."

"Ela vai ficar de castigo feio e eu não vou denunciar um cara desses para a polícia", disse. "É um comportamento absolutamente condenável. Só que a gente não pode mais falar essas coisas hoje em dia. Que existe mulher decente também ou piranha. Porque eu acabei de falar que o homem que faz uma coisa dessas não é decente, mas não existe também a ideia de mulher decente? As feministas querem que não. Por quê? Porque feminista é tudo recalcada, ressentida e normalmente mocreia, vadia, odeia homem, odeia união estável, casamento... odeia tudo isso."

A fala do comentarista gerou revolta na internet. Nesta tarde, o nome dele aparecia em primeiro lugar nos trending topics (lista de assuntos mais comentados) do Brasil, e em 10º lugar no ranking mundial.

No comunicado anunciando a demissão, a Jovem Pan disse que preza pela liberdade de expressão, mas "desaprova veementemente todo o conteúdo publicado nos canais pessoais e apresentado nessa live". "No caso de Mariana Ferrer, defendemos que a vítima não deve ser responsabilizada pelos atos de seu agressor, apesar do respeito que todos nós devemos ter às decisões judiciais", diz o texto.

Após o anúncio do desligamento, ele comentou o assunto em suas redes sociais. "Vocês venceram uma batalha, parabéns! A pressão foi tão grande sobre a Jovem Pan, distorcendo claramente minha fala, que não resistiram", escreveu. "Não os culpo. É do jogo. Quem me conhece e quem viu de fato sabe que eu jamais faria apologia ao estupro! Mas desde já estou fora da Jovem Pan."

"Sou muito grato por tudo que a Jovem Pan fez, pelo espaço livre, pela confiança", continuou. "Foi um período de trabalho intenso, muitas conquistas e crescimento."

Sou muito grato por tudo que a Jovem Pan fez, pelo espaço livre, pela confiança. Foi um período de trabalho intenso, muitas conquistas e crescimento. — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) November 4, 2020

Leia abaixo a íntegra do comunicado da Jovem Pan: