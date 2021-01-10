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Na Record

Rodolfo, que fez dupla com ET, volta à TV no novo programa de Geraldo Luís

Rodolfo Carlos de Almeida, conhecido pela dupla ET e Rodolfo, vai voltar à televisão. Ele assinou contrato com a Record para participar do A Noite é Nossa, novo projeto de Geraldo Luís, com estreia programada para o próximo dia 20

Publicado em 

10 jan 2021 às 14:45

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 14:45

Apresentador humorístico de TV, Rodolfo Carlos de Almeida, 28, da dupla Rodolfo e ET, posa com bonecos do ET em sua casa no condomínio Aldeia da Serra.
ORG XMIT: 084801_1.tif Apresentador humorÃ­stico de TV, Rodolfo Carlos de Almeida, 28, da dupla Rodolfo e ET, posa com bonecos do ET em sua casa no condomÃ­nio Aldeia da Serra. Crédito: Folhapress/Folhapress
Rodolfo Carlos de Almeida, conhecido pela dupla ET e Rodolfo, vai voltar à televisão. Ele assinou contrato com a Record para participar do A Noite é Nossa, novo projeto de Geraldo Luís, com estreia programada para o próximo dia 20.
O repórter divulgou a contratação em suas redes sociais. Ele ficou cerca de 5 anos afastado da televisão, desde que, em 2015, rescindiu contrato com a própria emissora. Na época, ele tinha sido chamado para participar do programa de Gugu Liberato (1959-2019).
ET e Rodolfo fizeram sucesso no Domingo Legal, no SBT, e chegaram a ter quadro fixo no programa. Eles iam à casa de artistas para supostamente acordá-los e, frequentemente, acabavam mostrando-os em situações constrangedoras. No auge da fama, chegaram a gravar um CD que vendeu mais de 200 mil cópias.
A dupla durou até 2001, quando Cláudio Chirinian, o ET, deixou a atração. Em 2004, ele chegou a participar do Programa Raul Gil, na Record, mas sem muito sucesso. Já Rodolfo permaneceu no Domingo Legal até 2009.
Chirinian morreu em 2010 após complicações por uma broncopneumonia e insuficiência renal. Rodolfo, por sua vez, estava investindo no cultivo de orgânicos até ser chamado para voltar à TV. Ele entrou com uma ação trabalhista contra o SBT, mas acabou fazendo um acordo e desistindo do processo em 2017.

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