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Boato falso

Roberto Carlos não disse que lugar de Lula é na Presidência

Boato antigo, que costuma ser reciclado, voltou a circular nas redes sociais

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 23:13

Publicado em 

12 abr 2019 às 23:13
Publicado há dois anos no site ‘Jornal Brasil’, um boato que atribui erroneamente ao cantor Roberto Carlos uma defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a ser compartilhada nas redes sociais. O texto enganoso alega que o Rei teria dito que “o lugar de Lula é na Presidência” e que Dilma Rousseff deveria voltar ao Palácio do Planalto. As supostas declarações teriam sido dadas no extinto Programa do Jô, da Rede Globo.
As alegações, contudo, são falsas. Além da própria assessoria de Roberto Carlos ter desmentido o boato em julho de 2017, não há nenhum registro de declarações como essas nas entrevistas dadas pelo cantor.
Vale ressaltar, inclusive, que o músico já se declarou favorável à Operação Lava Jato. Em conversa com jornalistas em fevereiro de 2018, disse que o trabalho do ex-juiz Sergio Moro, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, era “uma coisa maravilhosa”.
A prática de buscar, com declarações falsas, o suposto aval de famosos para defender bandeiras específicas é comum no mundo da boataria online. O Estadão Verifica já desmentiu, por exemplo, frases atribuídas de modo enganoso ao jornalista Alexandre Garcia e ao cantor Lulu Santos.
O boato envolvendo Roberto Carlos foi encontrado por meio de parceria com o Facebook para monitoramento e verificação de notícias falsas.

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