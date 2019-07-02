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Namoradeira

Roberta Close revela que já namorou Richard Gere: "E muito mais"

Em entrevista a Amaury Jr, modelo abriu o jogo sobre os amores no mundo dos famosos

Publicado em 

02 jul 2019 às 11:28

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 11:28

Crédito: Reprodução/Instagram @lucasravila
De passagem no Brasil, Roberta Close, de 54 anos, arranjou um tempinho para ir aos estúdios de Amaury Jr. para conversar com ele sobre a carreira. Durante o bate-papo com o apresentador, soltou o verbo sobre alguns casos de famosos que namorou, como o ator norte-americano Richard Gere
"Namorei ele e outros e muito mais", disse, sem papas na língua. 
> Sobrinha trans de Roberta Close conquista documentos femininos
Tudo começou, segundo Roberta, depois de umas fotos que os dois tiraram juntos em uma festa. "Saíram fotografias nossas no fundo de uma festa. Agora ele está casado com uma menina maravilhosa na Espanha", completa. 
Outro nome famoso em seu currículo é o de Jece Valadão, que faz fama com papéis de machão na dramaturgia. "Não tivemos um grande romance, mas foi no trabalho", disse, a Amaury Jr. 
Crédito: Reprodução/Instagram @lucasravila
ROBERTA CLOSE MORA NA SUÍÇA
Já há 26 anos Roberta mora na Suíça e é casada com um empresário europeu. Durante a conversa com o apresentador brasileiro, ela também falou sobre sua cirurgia de redesignação sexual (mudança de sexo, como é popularmente conhecida), que fez em Londres, na Inglaterra, em 1989. 
"No Brasil era proibido. Os médicos ingleses me ajudaram e falaram que eu estava certa em fazer para ter uma qualidade melhor para me comportar como mulher e fêmea que sempre fui", alegou. 

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