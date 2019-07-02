Roberta Close revela que já namorou Richard Gere: "E muito mais"

Crédito: Reprodução/Instagram @lucasravila

Roberta Close, de 54 anos, arranjou um tempinho para ir aos estúdios de namorou, como o ator norte-americano De passagem no Brasil,, de 54 anos, arranjou um tempinho para ir aos estúdios de Amaury Jr . para conversar com ele sobre a carreira. Durante o bate-papo com o apresentador, soltou o verbo sobre alguns casos de famosos que, como o ator norte-americano Richard Gere

"Namorei ele e outros e muito mais", disse, sem papas na língua.

Tudo começou, segundo Roberta, depois de umas fotos que os dois tiraram juntos em uma festa. "Saíram fotografias nossas no fundo de uma festa. Agora ele está casado com uma menina maravilhosa na Espanha", completa.

Outro nome famoso em seu currículo é o de Jece Valadão, que faz fama com papéis de machão na dramaturgia. "Não tivemos um grande romance, mas foi no trabalho", disse, a Amaury Jr.

Crédito: Reprodução/Instagram @lucasravila

ROBERTA CLOSE MORA NA SUÍÇA

Suíça e é casada com um empresário europeu. Durante a conversa com o apresentador brasileiro, ela também falou sobre sua cirurgia de redesignação sexual ( Já há 26 anos Roberta mora nae écom um empresário europeu. Durante a conversa com o apresentador brasileiro, ela também falou sobre sua mudança de sexo , como é popularmente conhecida), que fez em Londres, na Inglaterra, em 1989.