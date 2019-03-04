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Tranquilinho na night

Reynaldo Gianecchini diz que hoje é um folião 'tranquilinho'

O ator afirma que tem ido cada vez menos às festas de Carnaval

Publicado em 

04 mar 2019 às 12:35

Publicado em 04 de Março de 2019 às 12:35

O ator Reynaldo Gianecchini Crédito: Reprodução/ Instagram
O ator Reynaldo Gianecchini chegou ao camarote Folia Tropical, na Marquês de Sapucaí, com um grupo de amigos na noite deste domingo (3). Aos 46 anos, o ator admite que tem ido cada vez menos às festas de Carnaval.
Aos risos, ele diz que hoje em dia é um cara "bem tranquilinho na night", mas que já foi muito beijoqueiro. "Quando a gente é muito jovem, sempre tem essa fase", disse, à reportagem. E emendou, rindo: "Não prometo baixaria nenhuma hoje".
Gianecchini recorda que costumava ir a várias cidades para curtir a folia. "Já fui bem mais animado (...) Eu ia para tudo. Ia para a Bahia... Já sai várias vezes de máscara para ninguém me reconhecer."

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