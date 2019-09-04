Reynaldo Gianecchini abre o jogo sobre namoro: "Não estou morto"

O único relacionamento sério que o ator de 46 anos parece querer manter é com seus dois buldogues franceses, de quem se assume como pai. "Com eles, a felicidade é garantida. Dou atenção aos dois em tempo quase que integral", fala, continuando: "O meu dia ideal é ficar em casa vendo séries com o Mano e Mafalda (nomes dos cães)".