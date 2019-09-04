Reynaldo Gianecchini abre o jogo sobre namoro: "Não estou morto"

Reynaldo Gianecchini está oficialmente solteiro desde 2006, quando se separou de Marília Gabriela, com quem esteve casado por oito anos. Agora, quando foi questionado pela revista Quem sobre sua vida amorosa, soltou: "Estou solteiro, mas não estou morto".
Ele, que faz sucesso na pele de Régis, em "A Dona do Pedaço", na Globo, diz que hoje em dia prefere manter a vida sem compromissos sérios: "Com Marília foi maravilhoso. Um verdadeiro encontro de almas. Desde então, não tem rolado e está tudo bem. Prefiro ter meus namoricos de vez em quando, que são uma delícia, mas que acabam não virando uma relação tão longa. Eu não tenho cobrança e não acho que tem quer isto ou aquilo. Relacionamento tem que ser o que está rolando e o que estiver bom, fico satisfeito assim".
O único relacionamento sério que o ator de 46 anos parece querer manter é com seus dois buldogues franceses, de quem se assume como pai. "Com eles, a felicidade é garantida. Dou atenção aos dois em tempo quase que integral", fala, continuando: "O meu dia ideal é ficar em casa vendo séries com o Mano e Mafalda (nomes dos cães)".