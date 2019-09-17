Repórter da Globo é acusado de ter perfil em app de pegação

Repórter do programaacabou tendo que ir à web para se desmentir de um babadão nesta segunda-feira (16). Agora, o jornalista teve que negar que perfis com seu nome e fotos em aplicativos de pegação fossem verdadeiros.

Visivelmente chateado com a situação, ele gravou um vídeo seguido de texto nas redes sociais para esclarecer o que estava acontecendo: "É degradante, é triste, no momento em que o jornalismo está vivendo ter que ficar corrigindo colega e pedindo o mínimo de esforço de apuração".

No post, ele também fez um apelo aos fãs a denunciarem os perfis falsos: "O uso da minha imagem em aplicativos de relacionamento é indevido e irresponsável. É conteúdo falso, sem nenhum embasamento e baseado no print de um perfil falso - e, além de tudo, tosco. Denunciem...".