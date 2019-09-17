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Fake news!

Repórter da Globo é acusado de ter perfil em app de pegação

Cauê Fabiano, repórter do "Mais Você", teve que ir à web para desmentir montagens que começaram a circular na internet
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

17 set 2019 às 05:43

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 05:43

Crédito: Reprodução/Instagram @cauefabiano
Repórter do programa "Mais Você", Cauê Fabiano acabou tendo que ir à web para se desmentir de um babadão nesta segunda-feira (16). Agora, o jornalista teve que negar que perfis com seu nome e fotos em aplicativos de pegação fossem verdadeiros. 
> Cauê Fabiano deixa de apresentar o "G1 em 1 minuto"
Visivelmente chateado com a situação, ele gravou um vídeo seguido de texto nas redes sociais para esclarecer o que estava acontecendo: "É degradante, é triste, no momento em que o jornalismo está vivendo ter que ficar corrigindo colega e pedindo o mínimo de esforço de apuração". 
No post, ele também fez um apelo aos fãs a denunciarem os perfis falsos: "O uso da minha imagem em aplicativos de relacionamento é indevido e irresponsável. É conteúdo falso, sem nenhum embasamento e baseado no print de um perfil falso - e, além de tudo, tosco. Denunciem...". 

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