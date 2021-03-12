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Imunizados!

Renato Aragão, Michelle e Barack Obama são vacinados contra Covid-19

Ex-presidente e primeira-dama americanos convidaram população a se imunizar

Publicado em 12 de Março de 2021 às 16:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mar 2021 às 16:33
Artistas e políticos se vacinaram nesta quinta-feira (11) contra a Covid-19 e incentivaram a população a se imunizar. O humorista Renato Aragão, de 86 anos, tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19, em um drive-thru na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
Renato Aragão deixou a Rede Globo após 44 anos de parceria
Renato Aragão tomou a segunda dose da vacina contra o coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram
Renato posou para foto segurando uma placa da Prefeitura do Rio que dizia: "Vacinação Covi-19, segunda dose" e a hashtag "eu fui vacinado". Ele compartilhou o momento nas redes sociais. "Que felicidade! Que todos possam ser vacinados logo", escreveu.
Nos Estados Unidos, a ex-primeira dama Michelle Obama (57) postou nesta quinta-feira (11) uma foto nas redes sociais do momento que recebeu a vacina incentivando as pessoas a se vacinarem. Michelle disse que ela e o marido, o ex-presidente Barack Obama (59) ficarão felizes se a população se imunizar.
"Quando você puder tomar a vacina da Covid-19, espero que o faça - Barack (Obama) e eu certamente ficamos felizes por tê-lo feito. É nossa melhor chance de vencer este vírus, cuidando uns dos outros e voltando a fazer algumas das coisas que perdemos. Ser vacinado salvará vidas - e essa vida pode ser a sua", escreveu.
O ex-presidente postou um vídeo no Instagram dizendo que ele e a esposa se imunizaram e convidou a população a se vacinar. "Michelle e eu fomos vacinados contra Covid-19 porque sabemos que é a melhor maneira de vencer esta pandemia, proteger uns aos outros e fazer o país voltar a funcionar. Portanto, espero que você receba a vacina assim que estiver disponível para você. Isso pode salvar sua vida", escreveu Obama.

FAMOSOS

No último dia 4, outros artistas foram imunizados contra Covid no Rio de Janeiro. A atriz Suzana Vieira (78) foi vacinada no planetário da Gávea no Rio de Janeiro. A veterana da Globo não permitiu que o momento da vacinação fosse acompanhado pela imprensa.
O cantor e compositor, Caetano Veloso (78) também mostrou que se vacinou. Em vídeo publicado, ele escreveu "Chegou a data para os da minha idade, tomei a vacina. Primeira dose. Oxford/AstraZeneca. Sempre acho que vacinar-se é o certo. Em três meses, tomo a segunda dose". Após receber a dose, o cantor garante: "Não é doloroso, não".
O cantor Paulinho da Viola (78) também se imunizou, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. "A alegria de ser vacinado hoje contrasta com a tristeza de saber que a cada dia tantas vidas estão sendo perdidas. A única ferramenta que temos são os cuidados e a vacina. Não deixe de se vacinar quando chegar a sua vez", publicou o artista em seu perfil do Instagram.
"Deixo aqui os meus agradecimentos àqueles que trabalham incessantemente para nos dar esperança, aos profissionais de saúde, ao SUS, ao Instituto Butantan e à Fiocruz. Que mais vacinas cheguem o mais rápido possível a todos os brasileiros", completou o artista na legenda.

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Em São Paulo, o humorista Ary Toledo (83) também recebeu a vacina pelo sistema de drive-thru, no dia 3. "Vacinado, graças a Deus! Primeira dose da esperança", escreveu em seu perfil no Instagram. O comediante chegou ser internado algumas vezes, antes da pandemia, por causa de problemas nos pulmões.
O rei do futebol Pelé (80) compartilhou em seu Instagram que também se imunizou no dia 2. "Hoje foi um dia inesquecível. Eu recebi a vacina! A pandemia ainda não acabou. Nós precisamos manter a disciplina para preservar vidas enquanto muitas pessoas ainda não foram imunizadas", começou.
"Por favor, lavem bem as mãos e continuem em casa, se possível. Quando você sair, não esqueça de usar máscara e de manter o distanciamento social. Isso vai passar se conseguirmos pensar no próximo e ajudar uns aos outros", finalizou o ex-jogador de futebol.

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