Renato Aragão e Dedé Santana criam IG para relembrar Os Trapalhões

Renato Aragão e Dedé Santana Crédito: TV Globo

Eternos Trapalhões, Renato Aragão, 84, e Dedé Santana, 83, se reencontraram nesta segunda-feira (16), para matar as saudades. Parte do encontro foi filmado, e Dedé aparece dando um beijo carinhoso no amigo. Em seu perfil, Dedé também se emociona ao falar do quão importante Renato foi e ainda é em sua vida.

Do encontro surgiu uma novidade. A partir de agora, Os Trapalhões ganham uma página no Instagram. A ideia é alimentar a página com memórias do grupo, que apareceu na TV pela última vez em 1995.

"Hoje recebi a visita do meu querido amigo Dede Santana. Relembramos tantos momentos maravilhosos que vivemos! Ah e tenho uma novidade para vocês. Agora @ostrapalhoes_verdadeiro no Instagram! Sigam lá", escreveu o eterno Didi.

A nova conta já tem mais de 30 mil seguidores e uma publicação: a foto dos quatro integrantes. Apenas Renato e Dedé estão vivos.