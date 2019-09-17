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Renato Aragão e Dedé Santana criam IG para relembrar Os Trapalhões

Didi, Dedé, Mussum e Zacarias foram vistos pela última vez há quase 25 anos

Publicado em 

17 set 2019 às 11:09

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 11:09

Renato Aragão e Dedé Santana Crédito: TV Globo
Eternos Trapalhões, Renato Aragão, 84, e Dedé Santana, 83, se reencontraram nesta segunda-feira (16), para matar as saudades. Parte do encontro foi filmado, e Dedé aparece dando um beijo carinhoso no amigo. Em seu perfil, Dedé também se emociona ao falar do quão importante Renato foi e ainda é em sua vida.
> 'Conversa fiada', diz Dedé sobre supostas brigas com Renato Aragão
Do encontro surgiu uma novidade. A partir de agora, Os Trapalhões ganham uma página no Instagram. A ideia é alimentar a página com memórias do grupo, que apareceu na TV pela última vez em 1995.
"Hoje recebi a visita do meu querido amigo Dede Santana. Relembramos tantos momentos maravilhosos que vivemos! Ah e tenho uma novidade para vocês. Agora @ostrapalhoes_verdadeiro no Instagram! Sigam lá", escreveu o eterno Didi.
A nova conta já tem mais de 30 mil seguidores e uma publicação: a foto dos quatro integrantes. Apenas Renato e Dedé estão vivos.
E de rede social Renato Aragão entende. Por décadas, Renato Aragão fez sucesso na TV com seu humor pastelão, cheio de brincadeiras e piadas inocentes. Mas agora é nas redes sociais que ele tem se mostrado e de uma forma um pouco diferente.
Aos 84 anos, Renato Aragão mostra que está antenado na moda e quase diariamente compartilha com seus mais de 1,5 milhão de seguidores seu "look do dia", com direito a meia na canela, boné e até pochete.

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