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MODINHA

Rejeitado por Anitta, desafio dos 10 anos vira febre entre famosos

#10YearChallenge, que propõe publicar fotos de 2009 e 2019, virou tendência entre celebridades

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 19:07

Publicado em 

16 jan 2019 às 19:07
16/01/2019 - Sabrina Sato participa do ENTITY_sharp_ENTITY10YearChallenge Crédito: Instagram/sabrinasato
A corrente da vez nas redes sociais é o "#10YearsChallenge" (desafio dos 10 anos, em tradução livre do inglês), que propõe fazer um "antes e depois" com fotos de 2009 e 2019.
Famosos como Tais Araújo, Ana Hickmann e Fábio Porchat, além de celebridades internacionais -casos, por exemplo, de Madonna, Reese Witherspoon, Jessica Biel e Viola Davis- aderiram à brincadeira no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos e vídeos.
"E aí, mudei muito? Quase não achei foto minha de 2009 aqui no celular, mas encontrei esse registro mais que especial da primeira vez que fui para Disney", escreveu Thais Fersoza na legenda da sua publicação.
Já Sabrina Sato, que recentemente deu à luz sua primeira filha, aproveitou a deixa para se declarar para a pequena. "Em 2009 além da roupa faltava ela em minha vida. Em 2019 me sinto completa", escreveu a apresentadora da Record na legenda de uma montagem de fotos.
Só Anitta não quis entrar na brincadeira. Segundo a cantora, há 10 anos ela não ainda não tinha realizado plásticas, como a do nariz, e procedimentos estéticos, como o preenchimento labial.
"Só eu não gosto desse negócio de #10YearsChallenge? É negócio de postar foto de 10 anos atrás. Por que não é um? Dois? Até cin, que é quando fiz a ultima plástica. Não dá pra ser 20 anos atrás ou só cinco? Não vou entrar não, gente. Vamos inventar outra corrente", brincou.
Veja alguns famosos que aderiram à modinha.

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