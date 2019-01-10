Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, é acusada de golpe, diz colunista

Rachel Pacheco, a Bruna Surfistinha da vida real, recebeu um depósito em sua conta para uma parceria e sumiu. É o que diz denúncia que chegou até o colunista Leo Dias, que divulgou a informação dizendo, ainda, que a loira está sendo atacada pelos fãs nas redes sociais.

"Era R$ 2.500 a parte da sociedade e R$ 100 para comprar a cota de franquias. Eu recebi dois contratos e receberia também uma porcentagem pela venda dos produtos e o lucro da minha franquia, pelo que eu divulgasse. Inclusive eu montaria um sexy shop virtual meu com a marca Bruna Surfistinha. Eu tinha acertado isso com ela e tenho tudo documentado. Ela me mandou o contrato, pediu pra eu assinar e devolver pra ela, e depois fazer o acerto. Eu fiz o acerto e depois disso ela sumiu. Quis fechar essa proposta inicial porque ela me ofereceu uma outra parte da sociedade que custaria em torno de 25 mil", contou Leo Dias um rapaz que se diz lesado por Raquel.