Rainhas do Sambão do Povo: conheça as musas à frente das baterias

Rainhas de bateria das escolas de samba do Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Fernanda Figueredo, da MUG

"Sorrir e sambar é só começar" é enredo deste ano da Mocidade Unida da Glória (MUG), que combina perfeitamente com a rainha de bateria, que está rumo ao 14º ano à frente da escola. Mesmo sendo um rosto conhecido na avenida, o frio na barriga continua: "Me encanta os desafios que o mestre e os ritmistas propõe. Cada ano é diferente e a emoção dobra".

Nascida e criada na Glória, em Vila Velha, o gosto pelo samba vem antes mesmo do berço. "Minha mãe desfilou comigo na barriga. Há ritmistas que me viram criança e hoje tocam para mim".

A rainha, de 36 anos, 1,70 metro e 63 kg, se prepara com musculação pesada, nutricionista e é acompanhada por um personal.

Julia Gabriela Pinheiro, da Pega no Samba

Com apenas 18 anos, Julia está à frente da bateria da Pega no Samba. Nascida e criada em Ilha de Santa Maria, em Vitória, é só amores à escola: "Antes, eu via os desfiles. Depois, saí como passista e destaque de chão. Tudo que aprendi foi na Pega".

Para arrasar na avenida, ao som do enredo "Lenira Borges: uma vida para a dança", a rainha, de 1,58 metro e 60 kg aposta em uma rotina de ensaios e de crossfit.

Lays Casarini, Imperatriz do Forte

A rainha da Imperatriz do Forte, que traz o enredo “Navegando nas correntezas da história a Imperatriz vem vestida de azul”, foi parar no mundo do samba por incentivo de uma amiga: "Já desfilei como passista, também.”

Pela segunda vez à frente da bateria da escola de Vitória, Lays, de 31 anos, 1,63 metro e 52 kg pega pesado na musculação e corre na praia para fazer bonito na avenida.

Rayane Rosa, da Novo Império

Aos 28 anos, com 1,72 metro e 70 kg, Rayane é natural de Vitória. A dança faz parte do universo da rainha da Novo Império, que fez balé, jazz e ginástica rítmica: "Meu esposo me levou aos ensaios da escola e descobri que amo o samba".

Para representar com enredo "De Maria às Marias. Uma revolução... Um grito de liberdade #presente!", ela se prepara com dieta e musculação. É a quarta vez que Rayanne está à frente da Novo Império.

Rose Oliveira, da Piedade

Carioca e moradora de Vitória, Rose, 38, conta que foi amor à primeira vista com a Unidos da Piedade: "Há anos falei com o presidente: 'vou ser rainha dessa escola'".

E assim fez. A rainha, de 1,69 metro e 62,5 kg, tem dedicação total. "Faço ioga, musculação e uma tenho alimentação saudável", conta.

A paixão pelo ritmo vem de berço: já desfilou com a família em muitas escolas do Rio. Neste ano, vai soltar o samba no pé na avenida ao som do enredo "Felis Catus – Sagrados e Malditos".

Schyrley Moura, da Jucutuquara

Quem reina pela primeira vez na Jucutuquara, é Schyrley, de 38 anos, com o enredo "O Rosário do Bispo e seu delirante inventário do universo". Mas a conexão com a escola é antiga: o samba foi aprendido com a mãe, que participa desde quando a agremiação de Vitória era bloco de rua.

"Todo mundo lá em casa desfila. Fechamos uma ala para amigos e familiares. Vai um ônibus com mais de 50 pessoas", conta.