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Rainha Elizabeth proíbe animais no palácio após planos de Meghan

Meghan e Harry estavam querendo adotar um vira-lata para o bebê Archie

Publicado em 

24 jul 2019 às 12:25

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 12:25

Crédito: Reprodução/Instagram @rainhadoreinounido
A rainha Elizabeth II não gostou da ideia de Meghan Markle e príncipe Harry adotarem um vira-lata para o bebê Archie. Depois disso, a monarca decidiu colocar uma nova regra na casa. 
De acordo com informações do tablóide Radar Online, Elizabeth II informou à realeza que cachorros não são mais permitidos no Palácio de Buckingham
Harry e Meghan mudaram seus escritórios para o Palácio de Buckingham, e Elizabeth absolutamente não quer nenhum vira-lata bagunçando seus tapetes
X, fonte
Antes de morar no Reino Unido, Meghan já tinha adotado dois cães, Guy e Bogart. Em 2018, ela e Harry já haviam adicionado um membro de quatro patas à família
A duquesa Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @royal_megmarkle
A rainha insiste que eles exerçam sua liberdade em sua própria casa, e não em seu castelo. "A rainha disse que Meghan pode fazer o que quiser em sua propriedade em Frogmore, mas não deve levar nenhum deles para o palácio", continuou a fonte.

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