Rainha Elizabeth proíbe animais no palácio após planos de Meghan

De acordo com informações do tablóide Radar Online, Elizabeth II informou à realeza que cachorros não são mais permitidos no Palácio de Buckingham .

Harry e Meghan mudaram seus escritórios para o Palácio de Buckingham, e Elizabeth absolutamente não quer nenhum vira-lata bagunçando seus tapetes

Antes de morar no Reino Unido, Meghan já tinha adotado dois cães, Guy e Bogart . Em 2018, ela e Harry já haviam adicionado um membro de quatro patas à família .

A rainha insiste que eles exerçam sua liberdade em sua própria casa, e não em seu castelo. "A rainha disse que Meghan pode fazer o que quiser em sua propriedade em Frogmore, mas não deve levar nenhum deles para o palácio", continuou a fonte.