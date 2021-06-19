Rainha do pop, Diana Ross anuncia novo álbum após 15 anos

Diana Ross (77) anunciou que vai lançar em breve um álbum de inéditas. O projeto, intitulado "Thank You", é o primeiro da cantora americana em 15 anos.

"Esta coleção de canções é meu presente para vocês, com apreço e amor", afirmou ela em comunicado distribuído à imprensa. "Sou eternamente grata por ter tido a oportunidade de gravar, neste momento, essa música gloriosa."

"Dedico este songbook de amor a todos vocês, os ouvintes", continuou. "Ao ouvir a minha voz, você ouve meu coração. Deixe o amor liderar o caminho."

Diana Ross está lançando um novo álbum após 15 anos de afastamento do mundo do entretenimento Crédito: Reprodução/Instagram

Ao todo, são 13 músicas. O primeiro single, que tem o mesmo título que o álbum, já está disponível em plataformas de streaming de áudio.

O trabalho foi gravado no estúdio que Ross tem em casa. De acordo com o material de divulgação, ele oferece "uma mensagem musical poderosa e inclusiva de amor e união".

"Com suas canções de felicidade, apreciação e alegria, ela reconhece de todo o coração que estamos nisso todos juntos", diz o texto. "Sua família, amigos e seu público leal e amoroso em todo o mundo têm sido parte integrante da maravilhosa história de sua vida. Neste momento especial, é hora de deixar a luz entrar."