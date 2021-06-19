Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diva americana

Rainha do pop, Diana Ross anuncia novo álbum após 15 anos

Primeiro single já está disponível em plataformas de streaming de áudio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jun 2021 às 10:28

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 10:28

Diana Ross (77) anunciou que vai lançar em breve um álbum de inéditas. O projeto, intitulado "Thank You", é o primeiro da cantora americana em 15 anos.
"Esta coleção de canções é meu presente para vocês, com apreço e amor", afirmou ela em comunicado distribuído à imprensa. "Sou eternamente grata por ter tido a oportunidade de gravar, neste momento, essa música gloriosa."
"Dedico este songbook de amor a todos vocês, os ouvintes", continuou. "Ao ouvir a minha voz, você ouve meu coração. Deixe o amor liderar o caminho."
Diana Ross está lançando um novo álbum após 15 anos de afastamento do mundo do entretenimento
Diana Ross está lançando um novo álbum após 15 anos de afastamento do mundo do entretenimento Crédito: Reprodução/Instagram
Ao todo, são 13 músicas. O primeiro single, que tem o mesmo título que o álbum, já está disponível em plataformas de streaming de áudio.
O trabalho foi gravado no estúdio que Ross tem em casa. De acordo com o material de divulgação, ele oferece "uma mensagem musical poderosa e inclusiva de amor e união".
"Com suas canções de felicidade, apreciação e alegria, ela reconhece de todo o coração que estamos nisso todos juntos", diz o texto. "Sua família, amigos e seu público leal e amoroso em todo o mundo têm sido parte integrante da maravilhosa história de sua vida. Neste momento especial, é hora de deixar a luz entrar."

Veja Também

"Não sei quando vou voltar", diz Luísa Sonza após série de ataques

De "Sexolândia" a "Jogo da Velha", veja quadros marcantes do "Domingão do Faustão"

De ouro! Pharrell Williams mostra sorriso de mais de meio milhão de reais

A cantora participou da composição de todas as músicas. Ela colaborou com compositores e produtores premiados, como Jack Antonoff, Troy Miller, Triangle Park, Spike Stent, Prince Charlez, Amy Wadge, Neff-U, Freddie Wexler, Jimmy Napes, Tayla Parx, Fred White e Nathanial Ledgewick.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados