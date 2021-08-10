Raí Saia Rodada pede revisão da pensão da filha, diz colunista

Raí Saia Rodada no programa "É de Casa" Crédito: Reprodução/TV Globo

Raí Saia Rodada pediu a revisão de pensão alimentícia que paga a um de seus filhos. Segundo o colunista Leo Dias, o cantor quer a redução do valor, que hoje é de R$ 5.687,00, para R$ 2,5 mil.

Na publicação, o colunista lembrou que Raí foi processado por dever mais de R$ 162 mil. O motivo apontado por Leo Dias é que o cantor paga apenas R$ 3 mil para a filha de 13 anos. Raí ainda não se pronunciou sobre o caso.