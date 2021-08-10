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Raí Saia Rodada pede revisão da pensão da filha, diz colunista

Cantor está sendo processado por dever mais de R$ 162 mil

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 10:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2021 às 10:54
Raí Saia Rodada no programa
Raí Saia Rodada no programa "É de Casa" Crédito: Reprodução/TV Globo
Raí Saia Rodada pediu a revisão de pensão alimentícia que paga a um de seus filhos. Segundo o colunista Leo Dias, o cantor quer a redução do valor, que hoje é de R$ 5.687,00, para R$ 2,5 mil.
Na publicação, o colunista lembrou que Raí foi processado por dever mais de R$ 162 mil. O motivo apontado por Leo Dias é que o cantor paga apenas R$ 3 mil para a filha de 13 anos. Raí ainda não se pronunciou sobre o caso.
Raí é dono de hits como "Já que me ensinou a beber" e "Era Eu", que contam com milhões de plays nas plataformas de streaming.

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