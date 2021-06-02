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Que braço! Chris Hemsworth exibe corpão em novo filme de Thor

Ator bonitão celebrou fim das gravações de novo filme da franquia posando ao lado do diretor Taika Waititi e falando sobre o longa no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2021 às 09:01

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 09:01

O ator Chris Hemsworth no fim das gravações do novo filme de Thor
O ator Chris Hemsworth no fim das gravações do novo filme de Thor Crédito: Jasin Boland
Chris Hemsworth, o Thor dos cinemas, celebrou o fim das filmagens do novo filme da franquia, Thor: Love and Thunder, que tem previsão de estreia para 2022. A foto divulgada pelo bonitão nas redes sociais mostra o galã de regata exibindo os braços supermusculosos no Instagram. 
"Isso é um encerramento de Thor: Love e Thunder, também é o dia nacional do não flexionado, então achei esta foto super relaxada apropriada. O filme vai ser completamente louco e engraçado, e também pode dar umas fisgadas no coração de vocês", começou ele, a escrever, na rede social de fotos. 

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"Muito amor, muito trovão! Obrigado a todo o elenco e equipe que fizeram esta outra incrível jornada da Marvel. Apertem os cintos, preparem-se para nos ver nos cinemas!", completou. 
Na foto, Chris aparece ao lado de Taika Waititi , diretor, roteirista e ator do longa, que dá vida ao personagem Korg. 

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