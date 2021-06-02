Que braço! Chris Hemsworth exibe corpão em novo filme de Thor

O ator Chris Hemsworth no fim das gravações do novo filme de Thor Crédito: Jasin Boland

Chris Hemsworth, o Thor dos cinemas, celebrou o fim das filmagens do novo filme da franquia, Thor: Love and Thunder, que tem previsão de estreia para 2022. A foto divulgada pelo bonitão nas redes sociais mostra o galã de regata exibindo os braços supermusculosos no Instagram.

"Isso é um encerramento de Thor: Love e Thunder, também é o dia nacional do não flexionado, então achei esta foto super relaxada apropriada. O filme vai ser completamente louco e engraçado, e também pode dar umas fisgadas no coração de vocês", começou ele, a escrever, na rede social de fotos.

"Muito amor, muito trovão! Obrigado a todo o elenco e equipe que fizeram esta outra incrível jornada da Marvel. Apertem os cintos, preparem-se para nos ver nos cinemas!", completou.