Quarentena: Zeca Pagodinho diz estar sem paciência longe dos botequins

O cantor Zeca Pagodinho Crédito: Reprodução/Instagram @zecapagodinho

O cantor Zeca Pagodinho, 61, resolveu fazer um apelo nas redes sociais para que as pessoas respeitem o isolamento social como forma de evitar a disseminação do novo coronavírus. Ele, no entanto, confessou que não está gostando nada de ficar longe dos botequins.

"Então meus fãs, estou aqui na quarentena, claro que sem paciência nenhuma, por que eu gosto de ir para o botequim, ir pra rua, ver meus amigos... Mas se é para o bem do mundo e da saúde, estamos aqui, rezando como sempre", afirmou ele, que disse concluiu dizendo que "ainda vamos tocar muito samba por aí".

Muitos seguidores comentaram a publicação dele no Instagram, com mensagens de apoio e convites para tomar uma cerveja quando a quarentena acabar. "Cada um de nós fazendo nossa parte logo logo, vai passar essa pandemia", afirmou um internauta.

Vários famosos também já contraíram o novo coronavírus. Entre eles, estão o ator britânico Idris Elba, 47; o ator norueguês Kristofer Hivju, 41, conhecido por atuar na série "Game of Thrones"; e a atriz Itziar Ituño, que vive a personagem Raquel Murillo na série "La Casa de Papel".