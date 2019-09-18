Promotoria quer arquivar caso da modelo Caroline Bittencourt

arquivamento do inquérito policial que acusa modelo Caroline Bittencourt, 37 anos, ocorrida em 28 de abril em Ilhabela (198 km de SP). A reportagem teve acesso ao pedido nesta terça-feira (17). MP (Ministério Público) pediu oque acusa Jorge Nogueira Sestini pelo morte de sua mulher, a, 37 anos, ocorrida em 28 de abril em Ilhabela (198 km de SP). A reportagem teve acesso ao pedido nesta terça-feira (17).

O empresário Jorge Sestini e a modelo Caroline Bittencourt Crédito: Reprodução/Instagram

Segundo o documento, datado de 28 de agosto, o MP afirma que Sestini não pode ser acusado de homicídio culposo (sem intenção) da modelo. Ele foi indiciado um mês após o acidente.

"Por fim, ainda que reconhecêssemos que o investigado teria laborado de forma imprudente, seria o caso de reconhecimento do perdão judicial, eis que as consequências que atingiram o investigado [morte da esposa] se revelam mais danosas do que eventual sanção penal imposta", diz trecho do documento, assinado pela promotora Janine Rodrigues de Sousa Baldomero.

Caroline morreu durante uma tempestade no litoral paulista. Ela caiu no mar, quando estava acompanhada do marido.

Segundo a polícia informou à época do acidente, o casal estava em uma embarcação que seguia de Ilhabela para São Sebastião (191 km de SP). Durante o percurso, foram surpreendidos por uma forte tempestade. A modelo caiu no mar e Sestini mergulhou para tentar resgatar a então companheira, mas sem êxito.