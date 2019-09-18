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Modelo morreu

Promotoria quer arquivar caso da modelo Caroline Bittencourt

Caroline morreu durante uma tempestade no litoral paulista. Ela caiu no mar, quando estava acompanhada do marido

Publicado em 

18 set 2019 às 05:05

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 05:05

O MP (Ministério Público) pediu o arquivamento do inquérito policial que acusa Jorge Nogueira Sestini pelo morte de sua mulher, a modelo Caroline Bittencourt, 37 anos, ocorrida em 28 de abril em Ilhabela (198 km de SP). A reportagem teve acesso ao pedido nesta terça-feira (17).
O empresário Jorge Sestini e a modelo Caroline Bittencourt Crédito: Reprodução/Instagram
Segundo o documento, datado de 28 de agosto, o MP afirma que Sestini não pode ser acusado de homicídio culposo (sem intenção) da modelo. Ele foi indiciado um mês após o acidente.
"Por fim, ainda que reconhecêssemos que o investigado teria laborado de forma imprudente, seria o caso de reconhecimento do perdão judicial, eis que as consequências que atingiram o investigado [morte da esposa] se revelam mais danosas do que eventual sanção penal imposta", diz trecho do documento, assinado pela promotora Janine Rodrigues de Sousa Baldomero.
Caroline morreu durante uma tempestade no litoral paulista. Ela caiu no mar, quando estava acompanhada do marido.
Segundo a polícia informou à época do acidente, o casal estava em uma embarcação que seguia de Ilhabela para São Sebastião (191 km de SP). Durante o percurso, foram surpreendidos por uma forte tempestade. A modelo caiu no mar e Sestini mergulhou para tentar resgatar a então companheira, mas sem êxito.
O corpo da modelo foi encontrado no dia seguinte ao acidente.

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