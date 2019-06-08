Príncipe Louis aparece pela primeira vez em evento público oficial Crédito: Instagram

Príncipe Louis, terceiro filho da duquesa de Cambridge Kate Middleton e do príncipe Wiliam, fez sua primeira aparição em evento oficial da família real britânica neste sábado (8). A cerimônia Trooping the Colour foi realizada no Palácio de Buckingham, em Londes, no Reino Unido.

O evento é realizado desde 1748 e marca a comemoração oficial de aniversário do soberano britânico. A Rainha Elizabeth II nasceu em 21 de abril de 1926 e completou 93 anos.

Meghan Markle, duquesa de Sussex, príncipe Harry, e outros integrantes da família real chegaram de carruagem à cerimônia. Um desfile com mais de 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos foi atração do evento. A força aérea britânica também fez uma apresentação de acrobacias em homenagem à rainha.