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Londres

Príncipe Louis aparece pela primeira vez em evento público oficial

A cerimônia Trooping the Colour foi realizada no Palácio de Buckingham, em Londes, no Reino Unido

Publicado em 08 de Junho de 2019 às 17:05

Publicado em 

08 jun 2019 às 17:05
Príncipe Louis aparece pela primeira vez em evento público oficial Crédito: Instagram
Príncipe Louis, terceiro filho da duquesa de Cambridge Kate Middleton e do príncipe Wiliam, fez sua primeira aparição em evento oficial da família real britânica neste sábado (8). A cerimônia Trooping the Colour foi realizada no Palácio de Buckingham, em Londes, no Reino Unido.
O evento é realizado desde 1748 e marca a comemoração oficial de aniversário do soberano britânico. A Rainha Elizabeth II nasceu em 21 de abril de 1926 e completou 93 anos.
Meghan Markle, duquesa de Sussex, príncipe Harry, e outros integrantes da família real chegaram de carruagem à cerimônia. Um desfile com mais de 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos foi atração do evento. A força aérea britânica também fez uma apresentação de acrobacias em homenagem à rainha.
A família real apareceu na varanda do palácio depois das passagens dos carros e o bebê Louis não parou de acenar ao público. Ele estava acompanhado dos pais e dos irmãos George e Charlotte. Príncipe Louis nasceu em 23 de abril de 2018.

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