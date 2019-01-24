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Princípio de pneumonia

Preta Gil recebe alta do hospital, mas continuará em repouso

A cantora foi diagnosticada com princípio de pneumonia, causada por uma forte gripe nos dias anteriores, que não tinha sido inteiramente curada

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 11:21

Publicado em 

24 jan 2019 às 11:21
Preta Gil comanda uma festa caipira em Vitória Crédito: Divulgação/Fernando Torquatto
A cantora Preta Gil, 44, teve alta nesta quarta-feira (23) do Hospital Sírio Libanês, onde estava internada desde domingo, depois de desmaiar durante um trabalho que fazia ao lado de Dani Calabresa, Justin Neto e DJ Zé Pedro.
De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, Preta Gil continuará em repouso e sob cuidados e orientação médica até uma próxima avaliação. Ela permanecerá em São Paulo e passará por novos exames nos próximos dias.
A cantora foi diagnosticada com princípio de pneumonia, causada por uma forte gripe nos dias anteriores, que não tinha sido inteiramente curada.
Seus próximos shows, marcados para Campinas (SP), no dia 24 e Caiobá (PR), no dia 26, foram cancelados por orientações médicas.
Mesmo internada, ela lançou na terça-feira, o clipe da música "Excesso de Gostosura". O evento de lançamento, que aconteceria em São Paulo, no entanto, teve que ser cancelado.
Sobre o clipe, Preta afirmou que não é só sobre ela. "Eu queria falar de aceitação e autoestima, de gostarmos de quem somos sem conviver com o medo de não ser aceito. O excesso de gostosura é sair da dieta, do medo do julgamento alheio, é amar a si próprio para amar o outro, sem neuras, sem máscaras, sem medo de ser feliz".
Ainda segundo a assessoria de imprensa, a cantora se prepara para uma intensa agenda de compromissos em virtude do Carnaval, que inclui shows, apresentações em camarotes, a já tradicional feijoada da Preta, que acontece no Rio de Janeiro, além dos desfiles do Bloco da Preta que acontecerão esse ano no Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e pela primeira vez na cidade de São Paulo.

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