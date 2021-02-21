BBB 21

Preta Gil e internautas criticam Projota e Rodolffo por ignorar Daniela Mercury no BBB

Na Festa Olho no Olho, os dois cantores ficaram de costas para artista
Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 14:46

Daniela Mercury comanda a festa Olho no Olho no BBB 21 Crédito: Globo
Projota e Rodolffo foram criticados por internautas por ignorar e dar às costas a Daniela Mercury durante show da cantora na casa do BBB 21 na noite deste sábado (20). Na Festa Olho no Olho, Mercury cantou seus principais sucessos, como "Maimbê", "Proibido o Carnaval", "Rapunzel" trazendo o clima do Carnaval para dentro da casa.
Os mais animados foram Gilberto, Sarah, Juliette, Camilla de Lucas e Carla Diaz. Dois participantes, contudo, chamaram a atenção dos internautas. Projota e Rodolffo foram criticados por não interagirem com a cantora durante o show e optarem por sentar para comer.
Nesta semana, Projota está no time da xepa e tem constantemente reclamando com a produção de que estaria passando fome e chegou até a dizer que se chegasse a esse ponto iria deixar o reality.
Preta Gil foi uma das artistas a criticar a postura dos brothers. "Eu sou de outra geração e educação não é sobre saber a música, mas sim, sobre energia e respeito!", escreveu a cantora em seu perfil no Twitter. Horas depois, ela acabou apagando a mensagem.

"O Projota é a pessoa mais chata da face da Terra. Como é que a pessoa ignora um show privado da Daniela Mercury e senta de costas para ela para comer?", diz um internauta. "Show incrível e Rodolfo nem olhou para Daniela Mercury. Que feio, só fez comer... veinhao", disse outro.
Na festa, o elenco usou figurinos em uma paleta de cores azul, amarelo, dourado, prateado e preto. Mais cedo, alguns fãs do programa especularam no Twitter que as cores das roupas foram selecionadas de acordo com os grupos que existem na casa.

