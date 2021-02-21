Preta Gil e internautas criticam Projota e Rodolffo por ignorar Daniela Mercury no BBB

Projota e Rodolffo foram criticados por internautas por ignorar e dar às costas a Daniela Mercury durante show da cantora na casa do BBB 21 na noite deste sábado (20). Na Festa Olho no Olho, Mercury cantou seus principais sucessos, como "Maimbê", "Proibido o Carnaval", "Rapunzel" trazendo o clima do Carnaval para dentro da casa.
Os mais animados foram Gilberto, Sarah, Juliette, Camilla de Lucas e Carla Diaz. Dois participantes, contudo, chamaram a atenção dos internautas. Projota e Rodolffo foram criticados por não interagirem com a cantora durante o show e optarem por sentar para comer.
Nesta semana, Projota está no time da xepa e tem constantemente reclamando com a produção de que estaria passando fome e chegou até a dizer que se chegasse a esse ponto iria deixar o reality.
Preta Gil foi uma das artistas a criticar a postura dos brothers. "Eu sou de outra geração e educação não é sobre saber a música, mas sim, sobre energia e respeito!", escreveu a cantora em seu perfil no Twitter. Horas depois, ela acabou apagando a mensagem.
"O Projota é a pessoa mais chata da face da Terra. Como é que a pessoa ignora um show privado da Daniela Mercury e senta de costas para ela para comer?", diz um internauta. "Show incrível e Rodolfo nem olhou para Daniela Mercury. Que feio, só fez comer... veinhao", disse outro.
Na festa, o elenco usou figurinos em uma paleta de cores azul, amarelo, dourado, prateado e preto. Mais cedo, alguns fãs do programa especularam no Twitter que as cores das roupas foram selecionadas de acordo com os grupos que existem na casa.