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ABSURDO

Power Couple: André Marinho choca ao contar racismo sofrido pelo filho

Colega teria dito à criança que tinha 'nojo de pessoas negras'

Publicado em 

14 mai 2019 às 16:38

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 16:38

14/05/2019 - Power Couple Brasil 4ª temporada - O ex-Broz André e a esposa Drika Marinho Crédito: Edu Moraes/Record TV
André Marinho, 40, surpreendeu os participantes e espectadores do Power Couple (Record) neste sábado (11), ao comentar um caso de racismo sofrido por seu filho.
Em uma conversa, o ex-Broz revelou que Lucas foi vítima de uma situação angustiante na escola em que estuda. Após ter alguns comportamentos estranhos, a criança revelou que sofria racismo dos colegas e que uma menina já havia dito até que tinha "nojo de pessoas negras".
Drika Marinho, 39, também lembrou a cena e disse que os dois ficaram muito chateados com o que estavam vivenciando, mas que tomaram as medidas necessárias para resolver o problema.
Os participantes que ouviam os Marinhos ficaram chocados e questionaram como poderiam existir pessoas com aquele nível de maldade, apesar da quantidade de informações disponíveis atualmente.

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