Power Couple: André Marinho choca ao contar racismo sofrido pelo filho

14/05/2019 - Power Couple Brasil 4ª temporada - O ex-Broz André e a esposa Drika Marinho Crédito: Edu Moraes/Record TV

André Marinho, 40, surpreendeu os participantes e espectadores do Power Couple (Record) neste sábado (11), ao comentar um caso de racismo sofrido por seu filho.

Em uma conversa, o ex-Broz revelou que Lucas foi vítima de uma situação angustiante na escola em que estuda. Após ter alguns comportamentos estranhos, a criança revelou que sofria racismo dos colegas e que uma menina já havia dito até que tinha "nojo de pessoas negras".

Drika Marinho, 39, também lembrou a cena e disse que os dois ficaram muito chateados com o que estavam vivenciando, mas que tomaram as medidas necessárias para resolver o problema.