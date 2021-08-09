Por mágoa, Tarantino diz que não ajuda a mãe financeiramente

Mesmo vendo o filho ostentar uma fortuna estimada em mais de R$ 600 milhões, Connie, mãe do diretor Quentin Tarantino, 58, não vê um centavo sequer de todo esse montante.

A revelação foi feita pelo próprio cineasta ao poscast The Moment. Segundo ele, ainda na infância, quando já queria ser diretor e roteirista de cinema, sua mãe não o apoiava.

"Ela disse: 'e a propósito, esta pequena carreira de roteirista que você está tentando simplesmente acabou', com aspas nos dedos e tudo mais", revelou o cineasta.

O cineasta Quentin Tarantino Crédito: Georges Biard/Flickr

Ele conta que essa frase gerou uma mágoa existente até hoje. "Quando ela me disse isso daquele jeito sarcástico, eu apenas pensei: 'quando eu me tornar um roteirista de sucesso você nunca verá um centavo do meu sucesso'", lembrou Tarantino.

Vencedor do Oscar com "Pulp Fiction" (1994) e "Django Livre" (2012), Tarantino disse que ela não receberia carro, casa nem nada. A única coisa que ele ajudou, até hoje, foi na quitação de algumas dívidas.

"Existem consequências para suas palavras ao lidar com seus filhos. Lembre-se de que existem consequências para seu tom sarcástico sobre o que é significativo para eles", disparou.

KILL BILL 3

Recentemente, o diretor disse que, caso o volume três do filme "Kill Bill" saia do papel, um dos personagens principais poderia ser Maya Hawke, 22, a filha da atriz Uma Thurman, 51.

Em entrevista ao podcast do entrevistador Joe Rogan, o cineasta não descartou a possibilidade de a continuação da franquia de sucesso iniciada no começo dos anos 2000 ser seu último projeto nos cinemas, apesar de não ter nada certo. Tarantino avalia parar de dirigir filmes.