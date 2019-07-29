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Cerimônia

Popozuda e Fontenelle vão entregar "Oscar" do pornô, diz colunista

As drags Aretuza Lovi e Tchaca também vão entregar prêmios durante a cerimônia

Publicado em 

29 jul 2019 às 12:37

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 12:37

Crédito: Montagem Gazeta Online
As mulheres vão comandar as cartas neste ano durante o 6º Prêmio Sexy Hot, também conhecido como o "Oscar" do pornô nacional. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, do Uol, Valesca Popozuda e Antônia Fontenelle estão confirmadas como as celebridades que entregarão prêmios. 
> Delegado: vídeo pornô atribuído a Paolla Oliveira é crime
A apresentação da cerimônia fica a cargo da escritora Natália Klein e o humorista Paulinho Serra será uma espécie de mestre de cerimônia do evento durante a b. 
De acordo com o colunista, Mia Linz, Giovana Bombom, Patricia Kimberly, Dread Hot, Elisa Sanches, além dos atores, Loupan, Ed Junior e Alemão são alguns dos indicados nas principais categorias do prêmio. 

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