Poliana Abritta lamenta morte do pai por leucemia: 'Leva todo nosso amor'

Poliana Abritta ao lado do pai, José Ferreira Crédito: Instagram/@polianaabritta

Poliana Abritta, 45, falou no Instagram sobre a morte do pai, José Martins Ferreira aos 76 anos, ocorrida nesta quarta-feira (12). "A dor mais doída, a despedida mais sofrida... Ai, meu Paizinho... Leva todo o nosso amor", escreveu a jornalista e apresentadora do Fantástico (Globo) neste domingo (16).

"Depois de alguns dias internado, a barba branca cresceu e eu brinquei: 'deixa, pai! Tá parecendo o Sean Connery'. Mas o Sean não tinha aqueles olhos verdes... Fez 76 anos no último domingo, Dia das Mães. E eu me peguei chamando ele de filho... O ciclo se fechando...", lamentou Abritta, falando sobre a coragem do pai diante da luta contra o câncer.

"Mas a força dominante do Pai, com "p" maiúsculo, nunca saiu do lugar. Guerreiro, não desistiu. Dizia que aquela doença (leucemia) não lhe pertencia. E não pertencia mesmo, pai. Seus eram o pasto verdinho, os rios correndo, os bichos... o carteado, as partidas de sinuca, a pescaria, a piada que saía fácil e sem pudor. Tua era a força que renascia a cada dificuldade", relembrou, que concluiu se despedindo do pai e agradecendo à equipe médica que o acompanhou durante o tratamento.