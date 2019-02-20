Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Justiceira de Taubaté"

Polêmica com Marina Ruy Barbosa: Bruna Marquezine é atacada na web

Bruna foi chamada de invejosa por uma seguidora, em seu próprio perfil do Instagram

Publicado em 

20 fev 2019 às 13:44

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 13:44

Crédito: Reprodução/Instagram @affectionbrunam
Bruna Marquezine foi uma das colegas de Marina Ruy Barbosa que deixou de seguir a ruiva após a polêmica envolvendo o divórcio de José Loreto e Débora Nascimento.
Marquezine sofre ataques após deixar de seguir Marina Ruy Barbosa
Após a repercussão do caso, fãs lotaram os comentários das fotos de Marquezine, dizendo que a ex-namorada de Neymar sempre teve inveja de Marina. 
"Bruna sempre teve inveja da Marina", disse uma seguidora. "Justiceira de Taubaté esqueceu que um tempo atrás também foi acusada de ser o pivô da separação de Giovanna Lancellotti e Arthur Aguiar", apontou uma outra, enquanto outro disse: "Você faz tudo pra ficar na mídia". 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bruna marquezine debora nascimento josé loreto marina ruy barbosa taubaté
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados