Polêmica com Marina Ruy Barbosa: Bruna Marquezine é atacada na web

Bruna Marquezine foi uma das colegas de Marina Ruy Barbosa que deixou de seguir a ruiva após a polêmica envolvendo o divórcio de José Loreto e Débora Nascimento.

Após a repercussão do caso, fãs lotaram os comentários das fotos de Marquezine, dizendo que a ex-namorada de Neymar sempre teve inveja de Marina.

"Bruna sempre teve inveja da Marina", disse uma seguidora. "Justiceira de Taubaté esqueceu que um tempo atrás também foi acusada de ser o pivô da separação de Giovanna Lancellotti e Arthur Aguiar", apontou uma outra, enquanto outro disse: "Você faz tudo pra ficar na mídia".