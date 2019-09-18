Philipe Lemos se prepara para Jornal Nacional no Rio: "Honra"

O âncora do ES1, da TV Gazeta, Philipe Lemos Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Philipe Lemos já está no Rio de Janeiro desde a noite desta terça-feira (17), quando aterrissou no Aeroporto Santos Dumont e seguiu para um hotel da região para recarregar as energias. Desta quarta (18) até a próxima sexta (20), a agenda do apresentador da Redação do Jornal Nacional (JN), da O nossojá está no Rio de Janeiro desde a noite desta terça-feira (17), quando aterrissou no Aeroporto Santos Dumont e seguiu para um hotel da região para recarregar as energias. Desta quarta (18) até a próxima sexta (20), a agenda do apresentador da TV Gazeta será repleta de trabalho direto na, da Rede Globo

Nesses três dias, ele e sua dupla, a jornalista Ana Lídia Daibes, da afiliada de Rondônia, vão aprender mais sobre como é a rotina de produção e apresentação do JN. "Estou ansioso para chegar à Redação, conhecer os colegas, fazer os testes de bancada... E colocar no ar o nosso Espírito Santo na bancada do Jornal Nacional", disse o âncora do ES1, durante entrevista ao vivo no ES2 na noite desta terça (17), na TV Gazeta.

No bate-papo com a jornalista Daniela Abreu, no ES2 desta terça (17), Philipe também detalhou os próximos passos: "Nesses três dias eu e a minha dupla vamos aprender, como já disse, e na sexta à noite, durante o JN, nós dois seremos apresentados pelos âncoras do jornal. É uma honra muito grande".

Philipe, de 36 anos, é jornalista da TV Gazeta há 13 anos. Em 2 de fevereiro de 2009 passou a ser apresentador da afiliada da Globo no Espírito Santo e, em seguida, também começou a atuar na edição dos programas. (Com informações de Daniela Abreu, da TV Gazeta).

O jornalista da TV Gazeta Philipe Lemos chega ao Rio e compartilha selfie no Aeroporto Santos Dumont: na preparação para o Jornal Nacional, na TV Globo Crédito: Reprodução/Instagram @plemos

NA BANCADA DO JORNAL NACIONAL

Globo sorteou apresentadores das afiliadas de todo o País para apresentarem, por um sábado, o Jornal Nacional – que representa, atualmente, o minuto de notícia e publicidade mais valioso da emissora – a partir do dia 31 de agosto. Do Estado, quem representará o telejornalismo da TV Gazeta é Philipe, que está há 10 anos à frente do ES1, o jornal do meio-dia do capixaba.

O jornalista ficou sabendo da novidade no fim da tarde da última quarta-feira (24), a caminho de uma reunião: “Atendi a ligação e fiquei anestesiado, como ainda estou (risos)”.

Ele, que já teve a oportunidade de acompanhar de perto a produção do JN por uma semana nunca imaginou que um dia poderia ser o rosto por trás da bancada e comemora: “Fiquei muito surpreso e animado. Em 2015 participei da produção, nos bastidores, por uma semana. Fiz amizade com uma produtora de lá, tive contato com o Bonner e fiquei próximo de algumas pessoas. Mas jamais poderia imaginar que um dia sentaria na bancada”.

Ainda em abril, quando participou de um treinamento nos Estúdios Globo , Philipe ficou maravilhado pela estrutura da Rede Globo, mas excluía qualquer possibilidade de apresentar um programa da grade global. “Até quando fiquei sabendo que alguns jornalistas seriam escolhidos pensei em Mário Bonella, que já é jornalista de rede e tem muita experiência no assunto”, detalha.