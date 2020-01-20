Perrengue chique: Leonardo surge empurrando Ferrari e vídeo viraliza

Cantor Leonardo é filmado empurrando Ferrari Crédito: Reprodução/Instagram @leonardo

O cantor Leonardo , 56, não perde a piada. O artista sertanejo compartilhou com seus seguidores do Instagram um momento inusitado com uma Ferrari : ele estava empurrando o carro de luxo, enquanto alguém sentava no banco do motorista.

"De que adianta ter Ferrari se não coloca gasolina? Por isso ando de 'caminhoneta'", disse no vídeo. Na legenda, escreveu "Marque seu amigo que só anda na banguela", e usou a hashtag "liso".

Alguns artistas e amigos, como Naiara Azevedo e a amada, Poliana Rocha, riram nos comentários. "Pelo preço da gasolina, é melhor viver na banguela mesmo!", disse a dupla Edy Britto e Samuel.

Recentemente, dois filhos de Leonardo revelaram estar passando por problemas de saúde. Primeiro, em outubro de 2019, o cantor Zé Felipe, 21, revelou que tem uma doença crônica, chamada espondilite, que é um tipo de artrite inflamatória, e que terá de fazer um tratamento médico por dois anos.