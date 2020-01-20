Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Faltou dinheiro pra gasolina?

Perrengue chique: Leonardo surge empurrando Ferrari e vídeo viraliza

Cantor publicou momento em seu Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 08:48

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 08:48

Cantor Leonardo é filmado empurrando Ferrari Crédito: Reprodução/Instagram @leonardo
O cantor Leonardo, 56, não perde a piada. O artista sertanejo compartilhou com seus seguidores do Instagram um momento inusitado com uma Ferrari: ele estava empurrando o carro de luxo, enquanto alguém sentava no banco do motorista. 
"De que adianta ter Ferrari se não coloca gasolina? Por isso ando de 'caminhoneta'", disse no vídeo. Na legenda, escreveu "Marque seu amigo que só anda na banguela", e usou a hashtag "liso". 
Alguns artistas e amigos, como Naiara Azevedo e a amada, Poliana Rocha, riram nos comentários. "Pelo preço da gasolina, é melhor viver na banguela mesmo!", disse a dupla Edy Britto e Samuel.
Ver essa foto no Instagram

Marque seu amigo que só anda na banguela ?? #liso

Uma publicação compartilhada por Leonardo ?? (@leonardo) em

Recentemente, dois filhos de Leonardo revelaram estar passando por problemas de saúde. Primeiro, em outubro de 2019, o cantor Zé Felipe, 21, revelou que tem uma doença crônica, chamada espondilite, que é um tipo de artrite inflamatória, e que terá de fazer um tratamento médico por dois anos.

Veja Também

"Histórias infundadas", diz Belo sobre dívida com Denilson

Kevinho assume namoro com modelo Gabriela Versiani

Rihanna é vista com A$AP Rocky após término com bilionário saudita

Em seguida, a youtuber Jéssica Beatriz Costa disse que terá de passar por uma cirurgia no coração. Em vídeo publicado no seu canal no YouTube, ela contou que tem um problema cardíaco desde a infância, mas não deu detalhes sobre a operação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados