Perrengue chique: Leonardo surge empurrando Ferrari e vídeo viraliza

"De que adianta ter Ferrari se não coloca gasolina? Por isso ando de 'caminhoneta'", disse no vídeo. Na legenda, escreveu "Marque seu amigo que só anda na banguela", e usou a hashtag "liso".
Alguns artistas e amigos, como Naiara Azevedo e a amada, Poliana Rocha, riram nos comentários. "Pelo preço da gasolina, é melhor viver na banguela mesmo!", disse a dupla Edy Britto e Samuel.
Recentemente, dois filhos de Leonardo revelaram estar passando por problemas de saúde. Primeiro, em outubro de 2019, o cantor Zé Felipe, 21, revelou que tem uma doença crônica, chamada espondilite, que é um tipo de artrite inflamatória, e que terá de fazer um tratamento médico por dois anos.
Em seguida, a youtuber Jéssica Beatriz Costa disse que terá de passar por uma cirurgia no coração. Em vídeo publicado no seu canal no YouTube, ela contou que tem um problema cardíaco desde a infância, mas não deu detalhes sobre a operação.