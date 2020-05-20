Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Péricles é internado para tratar infecção urinária em São Paulo

Segundo comunicado, cantor 'passa bem e dentro de alguns dias terá alta'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 10:55

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 10:55

O cantor Péricles
O cantor Péricles Crédito: Divulgação
Péricles foi internado em um hospital para tratar uma infecção urinária, informou a assessoria de imprensa do cantor na tarde desta terça-feira, 19. Segundo a nota, o músico "passa bem" e tem previsão de alta dentro de "alguns dias".
O cantor chegou a postar um vídeo em suas redes sociais afirmando que "está tudo bem". "Meus amigos, me surpreendi com uma infecção urinária e estou me cuidando. Recebi várias mensagens carinhosas, preocupadas comigo. Gostaria de agradecer por cada boa vibração. Estou bem e em breve volto a cantar para vocês, via internet ou pessoalmente claro... em um futuro próximo, se Deus quiser", escreveu na publicação.

Veja Também

Milton Gonçalves tem alta hospitalar após três meses internado por causa de AVC

Raul Gil recebe alta do hospital após ficar cinco dias internado

No vídeo, o cantor chega a falar que não teve falta de ar nem nada ligado a um possível boato de que tenha contraído covid-19. Confira abaixo a íntegra do comunicado sobre a internação de Péricles:
"Comunicamos que o cantor Péricles está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, tratando de uma infecção urinária. Os médicos optaram por medicá-lo no hospital. O cantor passa bem e dentro de alguns dias terá alta."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador
Imagem de destaque
Mulheres lideram adoção de pets, mas arcam com o peso crescente dos desafios
Imagem de destaque
O que cabe numa xícara?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados