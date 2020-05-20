Péricles é internado para tratar infecção urinária em São Paulo

Péricles foi internado em um hospital para tratar uma infecção urinária, informou a assessoria de imprensa do cantor na tarde desta terça-feira, 19. Segundo a nota, o músico "passa bem" e tem previsão de alta dentro de "alguns dias".
O cantor chegou a postar um vídeo em suas redes sociais afirmando que "está tudo bem". "Meus amigos, me surpreendi com uma infecção urinária e estou me cuidando. Recebi várias mensagens carinhosas, preocupadas comigo. Gostaria de agradecer por cada boa vibração. Estou bem e em breve volto a cantar para vocês, via internet ou pessoalmente claro... em um futuro próximo, se Deus quiser", escreveu na publicação.
No vídeo, o cantor chega a falar que não teve falta de ar nem nada ligado a um possível boato de que tenha contraído covid-19. Confira abaixo a íntegra do comunicado sobre a internação de Péricles:
"Comunicamos que o cantor Péricles está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, tratando de uma infecção urinária. Os médicos optaram por medicá-lo no hospital. O cantor passa bem e dentro de alguns dias terá alta."